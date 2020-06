16 economistas: las definiciones de los protagonistas de la propuesta para hacer frente a la crisis del coronavirus

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Su principal valor es que en momentos que Chile enfrenta y seguirá enfrentando por lo menos por los próximos 18 meses una situación que hoy se ve mucho más difícil de lo que se veía hace 2 meses, como resultado de la profundización de la crisis mundial causada por la pandemia del Covid-19 y por la prolongación de las medidas sanitarias internas para controlar su propagación, este grupo transversal fue capaz de dimensionar un programa fiscalmente responsable y medidas concretas para enfrentar esta coyuntura. El principal propósito de nuestro trabajo fue siempre hacer un gran esfuerzo por consensuar un programa que pudiera contribuir al logro de una acuerdo político que permita avanzar en un conjunto de iniciativas para enfrentar los efectos de la crisis, con la urgencia que amerita”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“El principal problema fue que trabajamos contra el tiempo con sesiones los fines de semana y los últimos dos días, hasta pasada la medianoche. Pero quiero destacar el gran espíritu de todos los participantes de presentar sus puntos de vista con fuerza y con respeto y estando dispuestos a escuchar y discutir, una a una, las distintas posturas y hacer un gran esfuerzo por lograr acuerdos”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Nosotros solo hicimos propuestas, en una democracia la decisión política esta en manos del ejecutivo y del poder legislativo. Creo eso sí que un acuerdo con un presupuesto como el propuesto por nuestro grupo, de hasta US$12.000 millones a través de un Fondo que caduca en 24 meses, y con las medidas propuestas nos va a permitir como país y especialmente a la clase media, a los hogares más pobres y a las pymes, navegar de mejor forma estos difíciles 18 meses que se nos avecinan”.

Andrea Repetto, académica UAI

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Si bien el grupo fue convocado por Hacienda para asesorar al ministerio y, por lo tanto, no representa a nadie en particular, me parece que el mayor aporte es el que personas de sensibilidades muy distintas hayan logrado llegar a acuerdos amplios para enfrentar una crisis como la actual. Espero que eso ayude a que converjan más rápidamente las posiciones en el Congreso. No hay mucho tiempo, es urgente legislar el marco fiscal y los nuevos apoyos a las familias para que no lleguen después de fin de mes”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Yo no vi escollos importantes. Vi voluntad de acuerdo y el reconocimiento de que esta emergencia es una circunstancia muy especial que se debe enfrentar con medidas distintas de las habituales y con mucha agilidad”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Las medidas sanitarias para la contención de contagios pueden tener efectos enormes en lo social y económico si no se las acompaña de medidas en lo macro y en lo social. El acuerdo permite generar un marco fiscal que dé mayor certidumbre a la ciudadanía y extender de manera significativa los apoyos que se han legislado hasta la fecha en montos, en tiempo y en cobertura”.

José de Gregorio, decano de la FEN y expresidente del Banco Central

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Un acuerdo amplio entre un grupo variado de economistas, donde hubo mucha discusión técnica y bien fundamentada, y puede servir como base para un acuerdo político. Hay muchas propuestas, pero el marco general fiscal y la ayuda a la emergnecia de las familias requiere de un acuerdo urgente. Otros temas podrán discutirse después, pero este acuerdo provee un marco razonable para avanzar en el manejo de esta crisis”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Hubo harta discusión y múltiples reuniones, pero más que escollos hubo espíritu de colaboración”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Es imposible hacer una comparación, pero ciertamente la situación actual y futura de la economía y la gente será mejor con esta propuesta que con el camino que traíamos de un tira y afloja con el Congreso que solo conduce a la polarización y a políticas ineficiente. Nuestra propuesta es de mediano plazo y permite ir preparando diversas acciones con tiempo y que se apliquen en los distintos escenarios que puedan devenir”.

Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central e investigador CEP

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Creo que el mayor aporte es haber logrado un acuerdo entre economistas de distintas posiciones políticas. Un acuerdo que, muy importante, es técnicamente sólido y que entrega bases para enfrentar la emergencia dentro de un marco fiscal expansivo, pero responsable y con medidas reactivadoras. Por supuestos tendrá que ser el Ejecutivo y el Congreso los que lleguen a un acuerdo político, pero creo que las bases sentadas en el acuerdo técnico les podrían facilitar dicho acuerdo político”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Había diferencias iniciales importantes en relación al monto del paquete fiscal, de las ayudas y de su diseño y también de las políticas reactivadoras. No obstante, primó en la gran mayoría la importancia de llegar a un acuerdo, de manera que todos cedimos en algo en nuestras posiciones. Aunque quizás no es exactamente el programa preferido de cada uno, creo que es de mucho mayor valor el tener un acuerdo que, además, es sólido técnicamente”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Seamos claros. Es imposible compensar por completo el gran efecto negativo de la pandemia en la economía. El desempleo va a subir y los ingresos van a caer. Somos un país más pobre. Por lo demás, esto está pasando en todo el mundo. Las medidas que proponemos son mitigadoras, de apoyo principalmente a las personas y las empresas pequeñas y medianas. Ahora bien, es un paquete de un tamaño importante, que implica apoyos significativos a los sectores más vulnerables. En ese sentido se traduce en un alivio social relevante”.

Claudia Sanhueza, académica de la U. Mayor

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Creo que la que tuvo mayor valor fue la del grupo convocado por el Colegio Médico, ahora esta propuesta además lleva a varios economistas cercanos al gobierno, lo que la fortalece. Pero creo que lo fundamental es la propuesta que presente el gobierno”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“El monto del Ingreso Familiar de Emergencia, también el monto del marco fiscal, las reglas para asegurar que los subsidios para la reactivación se inviertan cuidando los estándares ambientales”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Yo no hablaría de acuerdo. Aquí lo importante es que el gobierno presente un plan de emergencia significativo al Congreso para que las familias estén relativamente tranquilas y solo se preocupen de cuidarse para disminuir los contagios y así aplanar la curva. Uruguay ya lo logró”.

Bettina Horst, economista de LyD

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Entrega una base sobre la cual es de esperar que se construya un acuerdo político”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Más que centrarse en las diferencias, en estos momentos lo relevante son los puntos de encuentro”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Solo en la medida que haya acuerdo político se podrá avanzar en dar respuesta a las necesidades de las que hoy nos debemos hacer cargo como país. Resulta imposible avanzar si los distintos sectores solo se quedan atrincherados en sus posiciones. La gran mayoría de los economistas convocados al trabajo realizado lo entendimos así, y ello permitió alcanzar un acuerdo apoyado por una amplia mayoría”.

Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Creo que el valor es doble. Por una parte, provee a la discusión apoyo técnico, el cual no solo permite orientar y aportar al debate, sino además entrega un marco presupuestario y temporal sobre las políticas que se podrían llevar a cabo. Por otra parte, al tratarse de un grupo tan diverso, se trata de una propuesta plural que busca representar los anhelos de distintas preocupaciones políticas, posibilitando que exista una transversalidad real en la búsqueda de soluciones”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Diría que los montos totales de la propuesta y el valor del subsidio dirigidos a los trabajadores informales, quienes han visto reducido sus ingresos significativamente. En ambos puntos, sin mezquindades, el grupo fue capaz de consensuar en el entendido de poner a Chile y sus familias primero en el horizonte”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“La actual crisis se caracteriza por su incertidumbre. Entendiendo esto, lo que viene a ofrecer nuestra propuesta es justamente reconocer dicha vacilación, formulando una serie de instrumentos ad hoc al contexto, por medio de medidas flexibles, transitorias y equilibradas respecto lo social y lo económico. Esto, con un marco presupuestario responsable para la profundidad de la crisis sanitaria y económica que enfrentamos”.

Sebastián Edwards, académico de la UCLA

“Este esfuerzo fue exitoso porque los miembros del equipo entendieron la urgencia del momento, la necesidad imperiosa por llegar a un acuerdo rápido y sustancial. Hubo flexibilidad y buena voluntad. Las odiosidades fueron dejadas de lado. Fue una experiencia muy positiva”

Claudia Martínez, académica de la Universidad Católica

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Recoge las posiciones de un espectro amplio de técnicos que logramos llegar a un acuerdo. Pero el Congreso es el lugar para la discusión política”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“El desafío natural de asignar recursos en un contexto de amplias necesidades e incertidumbre”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Entregar un marco presupuestario, ingresos a la familias que lo necesitan con urgencia, y liquidez a las empresas”.

Álvaro Díaz, exsubsecretario de Economía

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“El valor de la propuesta es que puso un mínimo del esfuerzo fiscal que es de US$ 12 mil millones. Sin embargo, la propuesta fue tímida en materia de ingreso familiar de emergencia y no incluyó que el gobierno no está considerando un esfuerzo fiscal para apoyar la política sanitaria. Hoy 9 millones de chilenos están en cuarentena, la pandemia esta fuera de control”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“El principal escollo es el Plan de Emergencia para los próximos 6 meses. En lo sanitario lo que mencioné y en el ingreso básico de emergencia. En materia de pymes, espero que el gobierno retire la opción de que las grandes empresas accedan al Fogape”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“El acuerdo que se alcance no será solo en base a la propuesta de este grupo. Debe recordarse que el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible había dicho lo mismo. También los economistas convocados por los rectores de la U. de Chile y la UC. Al final, se alcanzará entre gobierno y parlamentarios”.

Rodrigo Cerda, economista Clapes-UC

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Se logró un acuerdo técnico, que en sí tiene un valor importante. Pero además, se logró generar un fondo transitorio, que por lo tanto no se mantendrá como permanente, flexible, y que permita el uso de múltiples instrumentos, incluyendo rebajas transitorias de impuestos, para apuntalar el crecimiento”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Creo que en general, todos sabíamos lo relevante de ponerse de acuerdo y todos pusimos de nuestra parte para lograrlo”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Debería ayudar en el corto plazo al entregar apoyos a los hogares, y en el mediano plazo, el gobierno podría usar distintos instrumentos para apuntalar la economía”.

Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la UDD

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Enormemente positivo: por su contenido de política pública correcta y por su significado político: un acuerdo amplio y específico, alcanzado por 16 personas de orientación política muy diversa. Subrayo la exitosa convocatoria a este grupo diverso, que logró nuestro excepcional Ministro de Hacienda, Ignacio Briones”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Más que los escollos, subrayo un elemento facilitador: se alcanzó el consenso por personas que comparten una profesión y una muy buena formación académica, pero que además tienen una gran experiencia en el mundo real de las políticas públicas”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Un acuerdo político basado en nuestra propuesta es central, no solo para aliviar la crisis y la emergencia, sino para facilitar la recuperación, todo ello procurando encauzar a las finanzas públicas en una senda de sostenibilidad y credibilidad fiscal”.

Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Su valor es proponer ideas y algunos parámetros que ayuden a la insustituible negociación política. Lo veo como la continuidad del trabajo que hicimos para el Colmed”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Los escollos en todas las negociaciones se guardan en el baúl de los recuerdos, y también el nombre de las personas que fueron especialmente constructivas, que fueron muchas”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“Lo importante es que se legisle pronto. Creo que el sentido de urgencia y cierta porfía en llegar a acuerdos es lo que más rescato”.

Cristián Solis De Ovando, ingeniero comercial

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

Fue un trabajo de profesionales de distintas tendencias políticas en un lapsus de 9 a 10 días logró un consenso amplio y eso es un activo muy importante dado que todos entendimos que había que hacerlo por Chile.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

No vi mayores escollos. Todas las personas , los 16 economistas pusieron lo mejor de si, hubo un alto nivel de discusión con mucho respeto por lo que planteaba cada uno. Fue un proceso de gran armonía.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

Sí, va a ayudar a paliar los efectos de la crisis, es un gran proyecto que espero que tenga la acogida que se merece en el Congreso.

Juan Andrés Fontaine, exministro de Economía y Obras Públicas

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Su valor es demostrar que es posible -entre quienes pensamos muy distinto- lograr un acuerdo técnico sobre el perímetro de lo fiscalmente posible y la gama de instrumentos que es conveniente emplear en esta difícil coyuntura. La decisión al final será política, pero el aporte técnico es un ingrediente clave para tener buenos resultados”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“No siento que haya habido un escollo principal: todos los temas tratados son difíciles porque la situación es muy compleja. Creo que el principal problema fue la premura, que impidió profundizar en los detalles de las propuestas”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“La incertidumbre sobre el futuro de la pandemia y de la economía nacional y mundial es muy alta, pero pensamos que una acción rápida, amplia y contundente para ayudar a las familias y las empresas es crucial para aliviar los efectos de la crisis. Así como también lo es el conjunto de propuestas para facilitar la pronta reapertura de las actividades que se atengan a estrictos protocolos sanitarios (con algún apoyo financiero del Estado y la necesaria reorganización de horarios y jornadas de trabajo) y los estímulos a la contratación de trabajadores y creación de fuentes de trabajo. Esas medidas permiten proyectar la salida de la crisis, algo que hoy no se ve y que provoca enorme ansiedad”.

Rafael Aldunate, economista

A su juicio, ¿cuál es el valor de la propuesta que logró articular este grupo de 16 economistas y el consenso alcanzado, como soporte para el acuerdo político gobierno-oposición?

“Vía la data e información amplia y cruzada nos encamino al análisis y de allí a una evaluación convergente. Predominó el persuadir siempre teniendo presente la urgencia social y en el horizonte la capacidad de reactivar con sostenibilidad en el tiempo a la economía. La unanimidad llegó con ello fluidamente, no por la necesidad o imperativo de esta”.

¿Cuál fue el principal escollo a salvar para lograr ese consenso?

“Los principal escollos a superar son de una dimensión más amplia y factorial: el apremio del limitado tiempo, la secuencia y ritmo de la 3 prioridades, el realismo ante los escasos recursos - ahorros , el lograr conciencia de la creciente y progresiva deuda fiscal”.

Si se alcanza un acuerdo político en base a la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuánto permitirá aliviar la crisis económica y social que vive el país por la pandemia?

“El acuerdo es imprescindible por la realidad y apremio país. Lo nuestro es un orden de prioridades secuenciales para aminorar la inevitable caída de bienestar que afectará a todos los segmentos socio económicos, ciertamente unos más apremiantes que otros, pero no se debe perder la mirada al horizonte que para despegar requerimos del poder adquisitivo más elemental como de las grandes inversiones que determinan el ritmo de crecimiento del país”.