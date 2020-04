Los descargos de Quique Neira tras su frustrado show virtual: “Soy víctima de ese prejuicio hace 20 años”

La expectativa, el aturdimiento, la preocupación, la rabia y finalmente la risa. Así se podría resumir el último viaje de Quique Neira, la progresión de emociones que el cantante nacional ha experimentado durante los últimos siete días en su casa en Batuco, comuna de Lampa.

A una semana de su fallido concierto por streaming del pasado jueves 2 de abril, el mismo que seis días después convirtió su nombre en trending topic, el cantante de reggae ha decidido tomarse con humor la reacción en cadena que provocó el impasse en vivo y revelar a La Tercera PM las verdaderas causas del “Quique-gate”. Así, desmiente categóricamente que su imposibilidad de cantar se haya debido a una “pálida” o intoxicación por marihuana, como se señaló en las redes sociales; acusa un cuadro de insolación y reconoce que hubo consumo de cannabis ese día pero en forma de té de hierbas, para recuperarse del síncope.

“Vi que algunos hablaban de pálida, pero fue una pequeña descompensación por insolación. Por suerte no fue nada grave”, asegura el exvocalista de Gondwana, ya totalmente recuperado y ocupado en las últimas horas en subir mensajes en que se ríe de la situación.

¿Qué pasó exactamente ese día? “La semana pasada hubo un récord de temperaturas para abril, el día que elegí para hacer un live. Yo ya había hecho dos live con gran éxito y quise hacer uno distinto, al aire libre. Aquí en Batuco siempre hay dos o tres grados más que lo que marca el termómetro, deben haber habido 36 grados. Partí temprano moviendo equipos al sol, estuve todo el día en eso. A las 5 de la tarde me sentí raro, me hidraté y me preparé para el show y cuando partió me sentía extraño, disperso, en un momento estaba cantando y se me olvidó parte de la letra. Sentí que me iba a desvanecer y ahí dije mejor paremos la transmisión porque no me siento bien y me da miedo que vaya a pasar algo en cámara, con miles de personas viendo esto”, relata.

Pese a todo, has decidido tomarte lo ocurrido sin mayor gravedad y reírte de la situación.

No te voy a negar que en un primer momento me dio un poco de rabia. Me acordé en primera instancia de cómo la gente prejuzgó cuando le pasó ese lamentable momento a Álvaro Henríquez hace un tiempo (en 2018, con un errático show en Talagante a causa de su daño hepático). Todo el mundo salió a atacarlo y después se supo que tenía algo nada que ver con lo que se le culpaba. Lo mismo pasó con Jorge González en su momento. Hay mucho prejuicio, entendiendo que lo de estos colegas fue muchísimo más grave. Por eso da un poquito de bronca al principio, qué lata que me descompense y la gente piense al tiro que es pálida. Pero después caché que tenía que reírme, sumarme al chiste, total yo sé perfectamente lo que fue. Además se da justo en este escenario en que estamos todos en cuarentena, todos preocupados, con incertidumbre, y tú decís, claro, la misión del artista a veces también es lograr que la gente se pueda reír y se olvide de todo este estrés.

¿Por qué crees que hay un prejuicio contigo?

Soy víctima de ese prejuicio hace 20 años, cuando en el Festival de Viña planteé que la idea de que se pudiera garantizar la libertad de opción, que si alguien quería fumar marihuana no había que armar tanto escándalo ni enjuiciarlo. Y solo por haber dicho eso una vez me eché al hombro el tema, así que la gente me adjudica todo lo que tenga que ver con marihuana. Al final me lo tomo con humor, pero es increíble que tenga que hacer tanta noticia por algo así, porque yo siento que por mi carrera hago noticia por otras cosas que me parecen mucho más relevantes desde el punto de vista artístico.

En todo caso, si hubiese sido realmente una intoxicación, tampoco hubiese sido tan grave, ¿no?

Si hubiese sido una pálida lo habría reconocido al tiro, pero decidí alimentar un poco la broma. Lo que sí fue real es que para recuperarme me tomé un té de hierba, de hojita de marihuana.

Ya superada la anécdota, Quique Neira ha decidido concentrarse en nuevos proyectos. Por de pronto, este sábado, día de su cumpleaños, realizará un nuevo show virtual desde su casa. “La oportunidad de sacarnos las ganas de lo que quedó pendiente”, asegura.

En paralelo, el autor de Cosas buenas trabaja desde su encierro en un nuevo álbum, su cuarto disco consecutivo desde 2017. Será un segundo EP de versiones, titulado Cover me again e incluirá temas en inglés y en español.

“No sé si otro artista chileno o internacional puede decir que ha sacado cuatro discos al hilo en años seguidos. Si lo logro, voy a marcar un hito que no deja de ser interesante”, cierra.