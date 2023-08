Los gritos de Socorro (Andino): cuerpo de voluntarios de rescate en montaña busca no desaparecer

“Acudimos a la Cámara de Diputados, pues Senapred denegó incluir presupuesto para nosotros. Cada vez que alguien nos llama al 136 (Emergencia), le socorremos. Esperamos que el gobierno actúe de la misma manera”.

Pese a los más de 74 años de trayectoria, la labor del Cuerpo de Socorro Andino (CSA) está siendo amenazada por la falta de recursos económicos que han impedido costear implementos, insumos e incluso viajes realizados al momento de la asistencia. “Mensualmente nos financiamos solo con aportes propios, provenientes de los voluntarios, aportes de personas ajenas a la institución que deciden aportar mensualmente, que por lo general son personas que ya hemos rescatado (...) y actividades autogestionadas como rifas o completadas”, comenta a La Tercera su director nacional, Felipe Silva.

El Cuerpo de Socorro Andino de Chile (CSA) es una organización de voluntarios cuya misión es atender la búsqueda, salvamento o rescate de personas que se encuentren extraviadas o que hayan sufrido algún accidente en cerros y zonas agrestes. Hasta la fecha la organización cuenta con más de 200 voluntarios en 10 regiones del país y tiene relación con distintas instituciones, tales como Carabineros y Bomberos, para trabajar juntos en la coordinación de rescate. Solo en la Región Metropolitana el cuerpo de voluntarios realizó más de 60 operativos en montaña durante el año pasado, mientras que en lo que va de 2023 han realizado más de 32.

La presencia de voluntarios de Socorro Andino ha sido fundamental en hechos de conmoción pública. En su primer operativo, ocurrido en 1951 y a través de su voluntario fundador, Carlos Álvarez, participó en la recuperación del cuerpo sin vida del minero Arturo Chaparro, víctima de una avalancha ocurrida en la mina La Disputada. En 1960, trabajaron para socorrer a los damnificados por el terremoto ocurrido en el sur, mientras que en 1970 -y por solicitud del gobierno- el CSA asistió en Perú producto del terremoto de Ancash y en 1972 el cuerpo participó en el rescate de los rugbistas uruguayos accidentados en la Cordillera de Los Andes.

Ahora último, en 2016, los voluntarios fueron claves en el hallazgo de los cuerpos de Vicente Charpentier (22) y Joaquín Castillo (20) en el cerro Provincia, en la Región Metropolitana, quienes estuvieron 12 días desaparecidos en el sector.

Los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile ingresaron al macizo para observar la carrera The North Face Challenge, en la que no estaban inscritos. “Pide helicóptero, llamen al GOPE, estamos perdidos”, fue el mensaje que uno de los jóvenes envió a su familia para dar aviso que estaban extraviados y desde ese día (15 de octubre), las labores de búsqueda no se detuvieron.

La búsqueda fue realizada por efectivos del Gope de Carabineros, uniformados del Ejército y aviones de la FACh e integrantes de Socorro Andino, quienes se desplegaron en el sector desde la tarde del sábado 15 de octubre y después de 12 días de trabajo, sus labores finalizaron con el hallazgo de los cuerpos de Vicente y Joaquín en una quebrada ubicada a más de 2.500 mil metros sobre el nivel del mar.

El freno de Senapred y el apoyo de diputados

La ausencia de ingresos fijos ha venido repitiéndose desde 2019, luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred, ex Onemi) -dependiente del Ministerio del Interior- decidiera poner término a un convenio que por diez años permitía entregar alrededor de $71 millones anuales a Socorro Andino. Anterior a esa fecha, el cuerpo de búsqueda y salvataje se solventaba de forma esporádica a través de distintos organismos locales y centrales como Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Lo Barnechea, Chiledeportes, entre otros.

El término del convenio se debió a errores en la rendición de gastos de la CSA, que obligaron a Senapred a tomar la decisión y solicitar la restitución de los dineros al cuerpo de voluntarios entre 2020 y 2021. Aunque la medida fue resuelta, Silva sostiene que desde ese momento el presupuesto quedó el cero. Más tarde, en el contexto de la pandemia del Covid-19, se les comunicó que habría una reducción del 75%, pero ello tampoco se concretó.

“Una vez que restituimos los fondos, existía la voluntad de la autoridad del servicio para retomar el convenio dado que cuando iniciamos las conversaciones el 2021 estábamos tarde para incorporarnos de acuerdo con el ciclo de la formulación presupuestaria. Comenzamos a trabajar con Senapred desde marzo de 2023 en un presupuesto 2024 en conjunto con funcionarios y autoridades. Pero el 17 de mayo recibimos una llamada del jefe de la Unidad de Análisis Contable para comentarme que el nuevo director nacional tuvo que viajar de emergencia y no pudimos hablar del monto del presupuesto. Luego tuvimos una reunión el 6 de julio que para mala sorpresa el director me señala que no estábamos incluidos para el presupuesto 2024″, explica Silva.

El servicio afirmó que si bien entre los años 2009 y 2019 el CSA recibía recursos por parte de la entonces Onemi, “durante la revisión de cuentas del año 2019 fueron rechazados los procesos de revisión de cuentas y observados una serie de gastos, por lo que se procedió a solicitar al CSA la devolución de los montos involucrados por más de $22 millones”. Además, la institución añadió que durante 2020 y el primer semestre de 2021 el CSA reingresó los montos cuestionados, quedando subsanada la rendición luego de las insistentes acciones de Onemi.

“Dado los argumentos antes descritos, y también en atención al ajuste presupuestario al que estuvieron sujetos todos los servicios públicos durante la pandemia del Covid-19, se determinó por parte de las autoridades de la época dar término al convenio vigente con el Cuerpo de Socorro Andino. Actualmente, como Senapred estamos evaluando técnicamente la opción de retomar el convenio con el CSA, lo que será informado oportunamente”, señalaron desde el organismo de prevención y respuesta ante desastres.

Por otra parte, el cuerpo de rescate buscó apoyo en la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputados para, de algún modo, ser contemplados en la glosa del Presupuesto 2024. El 8 de agosto los voluntarios expusieron formalmente su situación ante los diputados Sebastián Videla (Ind.), Marcela Riquelme (Ind.), Jorge Rathgeb (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Francisco Pulgar (Ind.), Rubén Darío (PDG), Camila Musante (Ind.), Francesca Muñoz (PS), Karen Medina (PDG), Ricardo Cifuentes (DC), Sergio Bobadilla (UDI) y Cristián Araya (Republicanos).

El diputado y presidente de la comisión, Nelson Venegas (PS), afirmó que como parlamentarios atendieron las inquietudes del cuerpo de rescate y debido a “la cantidad de rescates históricos que han realizado y su aporte fuerte a la comunidad” se decidió generar un proyecto de resolución que permita generar una glosa en el Presupuesto 2024 para el aporte monetario a la institución.

“El proyecto ya fue presentado a la Cámara y esperamos que se discuta la próxima semana. Necesitamos que se apruebe, la verdad es que se hace verdaderamente necesario, sobre todo para un cuerpo de rescate que funciona solo con voluntarios”, cerró el diputado.