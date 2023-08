Operativo Luis Miguel en Chile: cantante llega este fin de semana y recibirá galardón por su récord de shows

¿Está más delgado? ¿Seguirá cantando estentóreo como en sus días de gloria? ¿Se dejará ver más allá del escenario? ¿Viene efectivamente con dobles?

Esas son algunas de las preguntas -algunas imposibles y absurdas, claro- que muy pronto empezará a resolver la amplia fanaticada chilena devota de Luis Miguel: desde este lunes 21, el astro mexicano inicia una maratónica residencia de 10 shows en el Movistar Arena de Santiago, con boletos despachados en 13 horas y que totalizarán un público que va entre las 110 mil y las 120 mil personas. Dos veces el Estadio Nacional. Un récord para enmarcar.

Luis Miguel

Pero la Operación Luis Miguel ya está en marcha hace días. En la previa, la productora Fénix Entertainment Group -encargados de su visita- está ultimando todos los detalles para que el paso del cantante no tropiece con falla alguna y roce la perfección, considerando que su último espectáculo en el recinto de Parque O’Higgins será el 6 de septiembre. O sea, Micky completará más de dos semanas en la capital.

Y considerando, por lo demás, que su actual paso por Argentina tampoco ha reportado inconvenientes, donde también despachará diez recitales, los que partieron el 3 de agosto.

Su última cita en Buenos Aires está marcada para la noche de hoy viernes 18. Según fuentes consultadas por Culto, se baraja de modo preliminar que, tras ese concierto, tomaría su avión privado para trasladarse de manera inmediata a Santiago y aterrizar en la madrugada del sábado 19.

Hasta ahora, el núcleo más cercano con el que viaja lo integran su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas; y dos asistentes de su máxima confianza, con los que viene trabajando hace años.

Cuevas, que según el diario español El País se ha convertido en “su talismán”, la mujer “que le ha devuelto la ilusión, la fuerza y las ganas de cantar”, lo ha acompañado en casi todas las fechas de su escala en Argentina, situándose discretamente en algún lugar cercano al escenario.

En su larga estadía en la capital chilena, “Luismi” tendría dos opciones de hotel para alojar.

Atentos al escenario y la seguridad

Por lo demás, este último miércoles 16 llegó una avanzada de su equipo, encargados de revisar todos los pormenores que involucran su venida, desde el alojamiento y la seguridad, hasta el montaje técnico de su escenario.

Gabriel Peláez, director de Fénix Chile, agrega que un productor chileno viajó a los shows en Buenos Aires para conocer en detalle y profundidad cómo es la estructura que trae y que se instalará en el Movistar Arena, la que por ejemplo incluye una amplia pantalla trasera que cruza todo el espacio -de 15 x 15 metros- y un escenario dividido en tarimas.

En Chile, la puesta en escena se empezará a armar este domingo 20 -luego del concierto del artista venezolano Lasso ese mismo día-, para culminar 24 horas después, el lunes 21 en que despega su tanda en vivo.

“El show viene todo encapsulado desde Estados Unidos, todo viene desde allá. Las luces, las pantallas y todo el despliegue. Es un escenario que trae el artista y que en el país sólo se monta, pero él lo conoce perfecto”, especifica el ejecutivo.

Además, acota que cada noche tendrá un telonero nacional; en total, habrá cuatro artistas abriendo las presentaciones. Peláez eso sí no da nombres y dice que sólo se anunciarán en los próximos días, pero que fueron escogidos por la promotora local y aprobados por el equipo de Luis Miguel. “Ya está confirmado que serán cuatro. Nosotros hacemos una selección, la ofrecemos y ellos finalmente eligen”, complementa.

En Buenos Aires, algunas de las teloneras fueron Yamila Safdie, cantante furor en TikTok y en Spotify, que recién el año pasado presentó su primer álbum. Un nombre de despegue fulminante. Otros días estuvo la actriz de telenovelas e intérprete Malena Narvay, también de carrera reciente, iniciándose en el mundo musical en 2019. O sea, está claro el perfil: figuras que despunten renovación y que tengan a las redes sociales como aliados intrínsecos.

Luis Miguel

Un momento especial

Por su lado, el Movistar Arena también se vestirá de forma especial para recibir a la voz de La Incondicional. “El Movistar Arena se vestirá de Luis Miguel. Habrá varias sorpresas desde que la gente entre hasta que salga del lugar. Es primera vez que tenemos diez shows de un solo artista, es un récord, por lo que hay preparar algo especial”, adelanta Ricardo Hargreaves, gerente de recinto del sitio del Parque O’Higgins.

El profesional también acota que un contingente de 120 técnicos se encargará de todo el montaje de la cita y que 750 personas trabajarán en todo el lugar por cada show del artista.

Además, como parte de la avanzada que ya llegó al país, el pasado miércoles 16 se reunieron con el jefe de seguridad del cantante en el mismo Movistar Arena, durante cinco horas, para concretar todos los protocolos relativos al resguardo de “el Sol”, pero también a los cuidados de la propia audiencia.

“Hay un desafío muy importante de logística para que los shows se lleven a cabo. Será una gran coordinación entre nuestro equipo y todo lo que trae él. Con la seguridad también hay un plan para que el público disfrute sin problemas, para que todo salga impecable, aunque sus fans no son una audiencia compleja, por lo general se portan bien”, define Hargreaves.

Por ahora, “Luismi” no tendría planes más allá de cantar. Lo único que podría quebrar el estricto libreto sería la entrega por parte del mismo Movistar Arena de un reconocimiento especial debido a su récord de diez presentaciones. Una suerte de “mini Movistar Arena” que ya está listo y que se le entregaría como galvano en su último recital en el reducto. “Es algo así como nuestra Gaviota”, ejemplifica Hargreaves.

Pero si hay un numeroso grupo de fans que va a disfrutar de cada detalle de la estrella en sus espectáculos, hay otro que aún mastica la rabia y la desazón por haber quedado sin tickets en la frenética carrera que hace unos meses significó atrapar una localidad. Para todos ellos, un consuelo: Luis Miguel volverá al país con una fecha ya anunciada para el 2 de marzo de 2024.

Tal como lo adelantó Culto hace unas semanas, será en un estadio, hoy con el Estadio Nacional o el Bicentenario de La Florida explorándose como alternativas. “Estamos efectivamente definiendo el lugar, pero será en un estadio de fútbol”, reafirma Peláez. Luego sigue: “Hay temas que tienen que ver con fútbol, con la Conmebol y con los recintos ocupados para esos fines, pero estamos viendo. El Nacional sería lo ideal. Con diez Movistar Arena quedamos cortos, por tanto el Nacional sería perfecto, porque hace mucho más”.

La fecha del retorno también ha despertado versiones en torno a un posible paso por el Festival de Viña 2024, el que se realizará sólo unos días antes, del 25 de febrero al 1 de marzo. Peláez modera ese entusiasmo y recalca que “hoy no existen conversaciones”. Después explica: “Hoy no se está conversando el tema. No es que no exista ninguna opción, estas cosas pueden cambiar de un día para otro, todo puede ser posible, pero hoy no hay nada”.

En donde sí hay algo, claro está, es en las funciones que parten este lunes 21 y se extenderán el 22, 23, 25, 26, 28, 29 de agosto y el 4, 5 y 6 de septiembre, con casi una cincuentena de temas por jornada y hasta duetos virtuales con Frank Sinatra y Michael Jackson: “Ahí veremos a Luis Miguel en su mejor forma, súper enfocado, con su energía a tope, muy alta, donde casi nunca baja el ritmo ni los tonos de la voz. Para toda la gente que va a ir, serán noches increíbles”, concluye Peláez.