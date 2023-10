Matt Gaetz, el polémico republicano que busca derrocar al presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El representante republicano por Florida, Matt Gaetz, uno de los máximos exponentes del ala ultraconservadora del partido, presentó este lunes por la noche una moción para destituir a Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a quien acusó de actuar de manera encubierta al servicio del Partido Demócrata.

“Tengo suficientes republicanos para que a estas alturas de la próxima semana suceda una de dos cosas: Kevin McCarthy ya no sea el presidente de la Cámara de Representantes, o sea el presidente de la Cámara de Representantes al servicio de los demócratas”, dijo Gaetz a los reporteros posteriormente, afuera del Capitolio.

McCarthy respondió minutos más tarde en redes sociales: “Venga”. Gaetz replicó en otra publicación: “Acabo de hacerlo”.

Gaetz considera que el presidente de la cámara baja “ha roto el acuerdo de manera flagrante y fehaciente”, en referencia al pacto con los conservadores cuando llegó al cargo. Pero, para el legislador, la “gota que ha colmado el vaso” fue el comportamiento de McCarthy durante las negociaciones para salvar el cierre del gobierno federal.

“Estoy convencido de que tenía un acuerdo secreto con los demócratas para discutir partidas presupuestarias sobre la entrega de ayuda a Ucrania. Cada uno tiene su opinión sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania pero, piense lo que piense la gente, estas conversaciones deberían haber sido públicas”, indicó.

McCarthy dijo que planeaba convocar una votación el martes sobre su destitución, después de declarar que no tenía intención de dar concesiones a los demócratas a cambio de ayudarlo a sobrevivir.

“Tengo confianza”, dijo McCarthy sobre su capacidad para derrotar el intento de destituirlo, mientras descartaba la idea de llegar a un acuerdo con los demócratas. Afirmó que le había dicho al representante Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York y líder de la minoría: “Hagan lo que tengan que hacer” en la votación.

Según Reuters, los legisladores republicanos dijeron que la cámara votará más tarde durante el martes la moción presentada por Gaetz. Si tiene éxito, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que los legisladores de la cámara votan la salida de su líder. “Soy optimista. Apuesto por mí”, dijo McCarthy a CNBC.

La moción de censura solo resultará aprobada con un total de 280 votos a favor en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con 221 escaños, por lo que serían necesarios no solo los votos de toda la bancada, sino 59 votos adicionales de representantes demócratas.

La medida para confrontar a McCarthy conlleva ramificaciones potencialmente graves si suficientes legisladores deciden retirarlo de la presidencia de la cámara, pero también para Gaetz si no prospera. También deja ver claramente las facciones enfrentadas que han afectado a la mayoría republicana este año en la Cámara de Representantes y más allá, indicó The Associated Press.

Hasta ahora, a pesar de las profundas divisiones en torno al liderazgo de McCarthy, sólo un puñado de republicanos derechistas radicales han dado indicios de que están dispuestos a votar para quitarlo del puesto. Otros que se han alineado con Gaetz en lo que respecta a recortes al gasto público u otras prioridades no lo apoyarán en esta moción.

“Es una idea realmente mala”, dijo el representante republicano Thomas Massie, uno de los legisladores más conservadores de la cámara baja.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habla con los periodistas el 3 de octubre de 2023. Foto: AP

Gaetz, un republicano de línea dura por Florida, ha amenazado durante meses con utilizar la herramienta procesal -llamada moción para destituir- para intentar despojar a McCarthy de su cargo. Dichas amenazas escalaron durante el fin de semana, después de que McCarthy se apoyó en los demócratas con el fin de conseguir los votos necesarios para mantener financiado al gobierno federal.

Esa decisión ha expuesto a McCarthy a la que posiblemente sea la mayor prueba a su cargo, y podría obligarlo a ir del otro lado del pasillo para buscar el apoyo de los demócratas. Pero de momento se desconoce cómo se desarrollará la votación, mientras los demócratas sopesan si ayudarán a McCarthy, se unirán a los intentos por echarlo, o si simplemente retendrán sus votos o se apoyarán en maniobras legislativas que pudiesen modificar el desenlace.

“¿Respaldamos a un sociópata o a un incompetente?”, dijo el representante demócrata Mark Pocan, de tendencia progresista. “No lo sé”.

Y aliados de McCarthy han dicho durante semanas que estaban listos para que llegara una moción en contra de él.

Fiestas y comentarios polémicos

Matt Gaetz , de 41 años, es representante de Florida desde 2017 y es un aliado cercano del expresidente Donald Trump.

En 2021, fue investigado por el Departamento de Justicia respecto a si tuvo una relación sexual con una joven de 17 años, a quien le habría pagado para que viajara con él, según informó en ese entonces The New York Times.

Gaetz dijo en un comunicado a CNN entonces que “ninguna parte de las acusaciones en mi contra es cierta” y que las denuncias fueron impulsadas por personas que son blanco de una “investigación de extorsión en curso”.

El representante Matt Gaetz, republicano por Florida, habla con los periodistas el 3 de octubre de 2023. Foto: AP

“Durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una extorsión delictiva organizada que involucró a un exfuncionario del Departamento de Justicia que buscaba US$ 25 millones mientras amenazaba con difamar mi nombre. Hemos estado cooperando con las autoridades federales en este asunto y mi padre incluso ha estado usando un cable en la dirección del FBI para atrapar a estos criminales”, afirmó Gaetz.

Un año después, los fiscales recomendaron no presentar cargos contra el representante republicano, debido a la credibilidad de dos testigos.

Por entonces CNN dio a conocer detalles sobre las fiestas a las que asistía Gaetz. De acuerdo con el testimonio de dos mujeres que hablaron con la cadena, se detalló que lo primero que se les pedía a algunas de ellas al llegar a las fiestas en la comunidad cerrada de los suburbios de Orlando fue que guardaran sus celulares.

Los hombres que estaban dentro, incluía una lista de funcionarios republicanos locales en los que a menudo estaba el representante Gaetz, no querían que se documentaran las actividades de la noche. Los asistentes a las fiestas, a veces vestidos con ropa formal de un evento político del que acababan de salir, se reunían y compartían drogas como cocaína y éxtasis. Algunos mantuvieron relaciones sexuales.

A Matt Gaetz le gustaba hablar de política, dijo una de las mujeres. Se comportaba como un “chico fiestero de fraternidad” y a veces tomaba pastillas que ella creía que eran drogas recreativas.

Según los recibos revisados por CNN, Gaetz y su socio Joel Greenberg, un excomisionado fiscal del condado acusado el año pasado de múltiples cargos federales, utilizaron aplicaciones digitales de pago para enviar cientos de dólares a al menos una mujer que asistió a las fiestas.

Los recibos vistos por CNN registran pagos que tuvieron lugar entre 2018 y 2019 e incluyen al menos uno que indicaba en una etiqueta que era para compensar viajes.

Gaetz es conocido por sus políticas conservadoras y dichos polémicos. En julio del año pasado dio a conocer sus pensamientos sobre las mujeres que abogan por el acceso al aborto ante una multitud de 5.000 jóvenes conservadores en la Cumbre de Acción Estudiantil organizada por Turning Point USA en Tampa.

“¿Has visto estas manifestaciones a favor del aborto y del asesinato?”, preguntó Gaetz. “La gente es simplemente repugnante. Pero ¿por qué las mujeres con menores probabilidades de quedar embarazadas son las que más temen abortar? Nadie quiere embarazarte si pareces un pulgar”, añadió.

“Miden como 1,57 metros, pesan 158 libras (71,6 kilos), y dicen: ‘Dame mi aborto o me levantaré y marcharé y protestaré’”, continuó Gaetz. “Estoy pensando, ¿marcha? Parece que tienes los tobillos más débiles que el razonamiento legal detrás de Roe v. Wade. Algunas de ellas necesitan levantarse y marchar. Necesitan levantarse y marchar durante una hora al día, mover los brazos, hacer que la sangre bombee y tal vez mezclarlo con una ensalada”, comentó.