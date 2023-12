Pese a discurso de asunción pesimista: Milei parte gestión con auspiciosa evaluación en las encuestas

En otros tiempos, iniciar una gestión presidencial como lo hizo Javier Milei, el nuevo Presidente de Argentina, habría sido imposible. En una mezcla dulce y agraz, esperanzador y catastrófico, el líder del inédito gobierno libertario hizo un catastro de cómo recibía el poder, con frases como “hay luz al final del túnel”, pero también que “nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes”.

A la ya clave expresión “no hay plata”, no le siguieron reclamos ni pifias, sino aplausos. “No hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”, señaló el flamante nuevo mandatario, un economista que aboga por la liberalización extrema de la economía y que, a diferencia de su predecesor de derecha, Mauricio Macri, entendió que iniciar de manera franca y no prometer lo imposible podría ser vital para no naufragar en el primer año de gestión.

De momento, según algunas encuestas realizadas posterior a su victoria del 19 de noviembre pasado, sus seguidores creen en que lo logrará, pese a admitir –y replicar las palabras del mandatario– que serán meses duros.

Números poselección

Así quedó plasmado en el sondeo de la consultora Opinaia, firma pionera en Argentina en las mediciones online y que acertó en el triunfo de Milei el mes pasado, según consignó el periódico Clarín. En un relevamiento realizado entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, con 1.200 casos a nivel país y un +/- 3% de margen de error, se dio cuenta de que entre los consultados, la esperanza supera por el doble al miedo de cara a meses de incertidumbre y, probablemente, un aumento inflacionario, como adelantó el propio gobierno entrante.

Bajo la pregunta sobre qué sensación predomina entre los consultados tras el balotaje, el 36% señaló que era esperanza, versus el 17% que dijo que era el miedo, en primer y segundo lugar, respectivamente.

En términos de opinión pública, “el contexto en el cual Javier Milei llega a la presidencia está marcado por una fuerte preocupación por la inflación y una evaluación muy crítica de la situación económica”, se lee en el informe. Sin embargo, otra de las conclusiones a las que llega la firma es que el gobierno de Milei “genera expectativas económicas favorables: el 50% piensa que la economía mejorará, el valor más alto en los últimos 4 años”.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, saluda a sus seguidores junto a su hermana, Karina Milei, tras la ceremonia de investidura. Foto: Reuters

En la misma línea, continúa, “las expectativas políticas también son alentadoras y optimistas. Cerca del 55% opina que la gestión de Milei será positiva, y que podrá estabilizar la economía”, mientras que en términos de gobernabilidad, “más del 65% afirma que Javier Milei podrá llevar adelante su agenda de gobierno” a pesar de no contar con mayorías en el Congreso. Es por eso que los consultados reconocen que “tendrá dificultades” en este punto.

Otro dato relevante que surgió desde la encuesta fue la razón del voto libertario. Allí, el 42% de los consultados dijo que apoyó a Milei en una búsqueda por la renovación política, mientras que el 24% lo hizo queriendo enterrar al kirchnerismo, detalló Clarín.

Sobre las principales preocupaciones de los argentinos, Opinaia aseguró que la inflación, la inseguridad y la pobreza lideran con el 72%, 58% y 53% de las respuestas, respectivamente, tras hacer una pregunta de alternativas múltiples donde se podían seleccionar opciones juntas.

Relacionado con esto, el 85% de los consultados calificó de forma negativa el estado en que la administración que el domingo abandonó la Casa Rosada, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dejó al país. En cambio, el 50% dijo creer que la economía mejorará en el futuro bajo el mando de la dupla de Javier Milei y Victoria Villarruel, la nueva vicepresidenta de Argentina.

En un análisis publicado en el periódico La Nación, Joaquín Morales Solá señaló que el inicio realista, con datos dramáticos señalados por el mandatario argentino en su discurso de asunción, es lo mejor a la luz de la historia. “Tal vez haya sido Mauricio Macri quien mejor perdió la oportunidad de hacer un balance de las tropelías de los Kirchner en el Estado, porque en 2015 se dejó llevar por el pésimo consejo de Jaime Durán Barba, quien decía que a las sociedades no les gusta recibir malas noticias. El expresidente habría sido más comprendido si la gente común hubiera sabido desde el principio la magnitud del descalabro que heredó Macri”, escribió.

La idea fue nuevamente abordada por el mandatario y su gabinete durante este lunes, tras la primera reunión del gabinete nacional. “Se puso énfasis en ver de qué manera se encaran algunos puntos en el objetivo primordial del reordenamiento del Estado”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La primera reunión de gabinete del nuevo gobierno de Javier Milei, este lunes.

“El descalabro de la economía fue el título de la reunión de gabinete. Mañana va a hablar (el ministro de Economía, Luis) Caputo, que va a anunciar medidas económicas, en línea con un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en partidas sociales, y será acompañado con quita de privilegios que Milei dio orden de realizar con urgencia. Está claro que estamos inmersos en una profunda crisis económica. No hay que gastar más de lo que se tiene, de lo contrario deriva en emisión o en financiamiento”, continuó. También se anunció una revisión de los nombramientos de Alberto Fernández y se exigirá el 100% de presencialidad en la administración pública nacional.

Otro sondeo realizado por Reale Dalla Torre (RDT) Consultores se centró en los centennials o generación Z, franja etaria conocida como la “nacida durante la expansión masiva de internet” y que es donde “Milei es la personalidad más popular”, detalló el medio Perfil, uno de los que publicaron la encuesta.

En ella, una de las conclusiones más relevantes que obtuvo es que los jóvenes están “abandonando el progresismo para abrazar el ideario libertario”, tendencia que se acrecienta de manera constante desde la primera evaluación de la firma, en 2021.

“Por aquel entonces, solo el 24% creía en un Estado intervencionista. En el actual relevamiento, no solo se mantiene dicha mirada, sino que además se incrementó en más de 8 puntos el porcentaje de chicos que adhieren al libre mercado sin ningún tipo de contralor. No obstante ello, también se observa conciencia por parte de esta porción de la sociedad acerca de la dimensión de la crisis. Es que en esta oportunidad se redujo en 6 puntos la proporción de aquellos que ven viable la eliminación de los planes sociales”, explicaron a Perfil.

Simpatizantes de Javier Milei se reúnen cerca de la Casa Rosada durante el día de su juramento como Presidente de Argentina. Foto: Reuters

La muestra corresponde a 803 casos en todo el país, con entrevistas a hombres y mujeres de 16 a 25 años, en plataformas como Instagram y TikTok, detalló Clarín, que también publicó los resultados del sondeo.

La popularidad de Milei en este grupo etario fue reafirmada por este estudio, que señaló que el segmento señalado guarda una imagen positiva del ahora Presidente del 76,7%, frente al 13,9% de negativa. Sus rivales, como Sergio Massa y Cristina Kirchner, tienen la inversa: un 13,1% de positiva y 73,4% negativa, en el primer caso, y 13,7% favorable y 75,6% desfavorable, en el segundo. Mauricio Macri, en tanto, también fue mal evaluado, pero no tanto como sus adversarios peronistas, considerando su 34,7% positivo y 40,8% negativo.

En cuanto a las ayudas sociales, el 46,3% aseveró que “los planes sociales deben eliminarse y otorgar ese dinero a las empresas, para que puedan contratar más gente y haya más empleo de calidad”. En 2021, el 52,2% apoyaba la idea, en un ligero cambio a dos años del primer estudio.