Revuelta en Derecho U. Chile tras intento de Ruiz-Tagle de nombrar vicedecano a académico vinculado a encubrimiento del prófugo Iturriaga Neuman (ex DINA)

El 19 de julio el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruíz Tagle, anunció a la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés, el nombre promovido como nuevo vicedecano. Tal sólo 24 horas después tuvo que enviarle otra misiva, esta vez para informarle que el académico “había retirado su nombre”.

El profesor que había sido promovido por Ruíz Tagle para asumir como “el segundo” al interior de la facultad emplazada en Pío Nono era Óscar Dávila Campusano, académico de historia del derecho y del taller: legislación indígena nacional e internacional. El abogado además es profesor de la Universidad del Desarrollo (UDD) y es parte del cuerpo académico en la Universidad de Chile desde 1987. Pese a eso, su nombre no fue bien recibido por el resto de algunos en la casa de estudios para asumir el cargo de vicedecano, debido a que el 2007 se le vinculó a un posible encubrimiento del prófugo y exagente de la DINA, Raúl Iturriaga.

En la última carta enviada por Ruíz Tagle este jueves a la rectora, la máxima autoridad de la Facultad de Derecho le anunció que Dávila había decidido bajarse de la carrera para ocupar el puesto que hoy ostenta la abogada y académica Renée Rivero Hurtado. La decisión del profesor se habría gatillado debido a la falta de unanimidad y abstenciones en el consejo de la facultad por parte de sus pares para ratificar su nombre.

“Lamentablemente, en el día de hoy el profesor Dávila me ha informado que, al no existir unanimidad en el consejo de facultad respecto de la proposición de su nombramiento como Vicedecano, por las tres abstenciones planteadas y en atención a la relevancia que el cargo de Vicedecano tiene para la facultad, ha decidido retirar su nombre, actitud que solo confirma su honorabilidad y generosidad”, señala el texto enviado por Ruíz Tagle y la cual tuvo acceso La Tercera PM.

“Noticias falsas de la época”

En su texto enviado a la rectora, Ruíz Tagle asegura que “en forma muy desafortunada han surgido rumores tendientes a afectar la honra del profesor Dávila, ninguno de los cuales se plantearon durante la sesión del Consejo, pero que han llegado a su conocimiento, y que es necesario aclarar”. En sus palabras, el decano hace referencia a que el 2007, a partir de indagatorias de la Policía de Investigaciones señaló que Dávila junto a su entonces esposa, la también abogada Laura Rajsic Navarrete, habrían recibido en un departamento al prófugo por delitos de lesa humanidad, el exagente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann.

Lo anterior, el mismo académico le habría explicado al decano, algo que después fue expuesto a la rectora: “el profesor Dávila, al momento de mi conversación con él, para preguntarle si aceptaría este cargo, me señaló que, durante el año 2007, sin conocimiento alguno de su parte, en un inmueble de propiedad de la madre de su exmujer, de la que se encuentra divorciado hace años, se encontraba oculto un prófugo de la justicia, condenado por crímenes de lesa humanidad. Estos hechos, incluso, hubo de aclararlos el profesor en el año 2007, a requerimiento del decano de la época, quien estimó totalmente satisfactoria la aclaración”.

Ruíz Tagle asegura que el académico “no tuvo participación ni conocimiento de los hechos”. A su juicio, aquello se demuestra en que nunca ha sido investigado por algún tipo de delito, ni tampoco ha recibido algún tipo de reproche moral ni ético, lo que llevó a seleccionarlo para el cargo que lo secunda.

Pero la posición del decano no habría sido igual de recibida por buena parte de los académicos de la facultad, y es que según pudo conocer La Tercera PM habría generado cierto ruido el nombramiento de Dávila. Lo anterior, generó aún más críticas considerando que la asunción del cargo se habría dado a partir del 1 de agosto, poco más de un mes antes de que se conmemoren 50 años del Golpe de Estado.

Ruíz Tagle apuntó a que “lamentablemente, noticias de la prensa de la época, distorsionadas y falsas, han hecho revivir, de una forma tan poco universitaria, esta afectación a la honra de un académico intachable lo que me produce gran decepción”.

Lo que se informó en 2007

Las denominadas “noticias de la prensa de la época, distorsionadas y falsas” por parte del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hace referencia a las informaciones surgidas tras la detención de Raúl Iturriaga Neumann, a quien se le buscaba tras rebelarse a la condena de 10 años de prisión a la que fue sentenciado tras el secuestro del militante del MIR, Luis San Martín, quien desapareció el 17 de diciembre de 1974.

Una de las publicaciones, fue realizada el 9 de agosto de 2007 en el extinto diario La Nación, cuando se reportó la operación de la Policía de Investigaciones para detener a Iturriaga. Según señaló el medio ese año, los policías calificaba a los más cercanos al prófugo según el grado de colaboración. En ese sentido, se señala que “avanzando los días llegaron a concluir que el matrimonio integrado por los abogados Laura Rajsic Navarrete y Oscar Dávila Campusano” habían de cierta forma participado en labores de ocultamiento y colaboración en la fuga.

El departamento en el que estuvo Iturriaga un tiempo, según consiga el medio, era de propiedad de la madre de Rajsic, quien posteriormente habría facilitado un inmueble en Viña del Mar donde finalmente fue capturado. Tras ser condenado, el exagente de la DINA dio una entrevista para el mismo diario, donde fue consultado sobre qué le parecía los problemas que estaban teniendo en aquel entonces el matrimonio tras haber sido mencionados en las indagatorias.

Ante lo anterior, Iturriaga respondió: “Pésimo. Ellos son conocidos, no son amigos de siempre. Mi mayor preocupación en estos días han sido ellos y les mando mis más grandes disculpas. Yo soy fuerte, tengo una mentalidad fuerte, sé asumir estas cosas. Pero el ministro Solís dijo que eso no era delito, porque yo tenía que ser notificado de una sentencia para irme preso y no fui notificado. ¿Qué delito estoy cometiendo y, en consecuencia, los que me apoyaron? Hay gente que destila hiel y ahora quieren sancionar a toda la red. Pero no hay red, esta cuestión la hice solo”.