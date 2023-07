“Uno debe estar con un amigo en las buenas y malas (...) le pedí que tenga fe en Dios”: senador Ossandón visitó a Torrealba en la cárcel

Durante los 35 días que el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba ha permanecido en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber -tras ser formalizado por delitos reiterados de fraude al fisco, lavado de activos e ilícitos tributarios-, ha sido visitado principalmente por sus familiares más cercanos. Lo ha acompañado su esposa, María Soledad Simonetti, y sus hijas.

Aquello, como dan cuenta a La Tercera PM conocedores de la situación del otrora jefe comunal, porque inicialmente sus visitas estarían restringidas a su círculo más cercano. Sin embargo, con el correr del primer mes, eso se flexibilizó y quien fuera tildado por el Ministerio Público como el responsable del desvío de más de $ 760 millones desde las arcas municipales ya ha recibido a representantes del mundo político.

Como pudo constatar este medio, la tarde de este jueves 20 de julio Torrealba fue visitado por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien cumpliendo con su palabra llegó hasta el recinto ubicado en Avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

Sus cercanos aseguran que esto correspondió a un acto de solidaridad, pues él mismo vivió en carne propia investigaciones del Ministerio Público -por delitos de tráfico de influencias, por su intervención a favor de la empresa de uno de sus hijos en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo-, y esta fue una forma de “devolverle la mano” por apoyo que Torrealba le brindó.

De acuerdo con fuentes que estuvieron al tanto de ese proceso, además, aseguran que Ossandón sintió que toda la clase política le dio la espalda y que incluso le dejaron de contestar el teléfono, pero que “el Tronco” sí lo escuchó.

Por lo demás, concuerdan fuentes consultadas por este medio, al senador le habría pesado el no haber ido a visitar a Jaime Orpis (UDI) -condenado en el marco del caso Corpesca- y por lo mismo esta vez no quiso dejar pasar la oportunidad. “Es como una suerte de acto de empatía”, aseguran quienes supieron del encuentro.

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba permanece en prisión preventiva desde el 16 de junio en Capitán Yáber.

“Me ayudó cuando fui alcalde”

Consultado por La Tercera PM respecto de su visita, Ossandón se sinceró. “Efectivamente estuve con Raúl ayer porque lo considero un amigo, alguien que me ayudó cuando fui alcalde y que está viviendo un momento difícil. Sé que mucha gente me va a criticar porque es una persona que está siendo investigada por hechos de corrupción, pero mi visita es por un tema humano, porque creo que uno debe estar con un amigo en las buenas y las malas. Así por lo menos yo actúo y así me enseñaron desde chiquitito”.

“Cuando yo estuve indagado por el caso con el exalcalde de Pirque, la gran parte de los políticos me quitó el saludo y dejó hasta de contestarme el teléfono como si yo tuviera sarna y eso habla de la mala clase de mucha gente que está en política. Yo no soy así y eso no quiere decir que avale algún delito que Raúl haya cometido. Yo soy de la idea que el que la hace la paga y si es responsable tendrá que apechugar como corresponde”, agregó el parlamentario

Respecto de cómo se gestó el encuentro, el también exalcalde de Puente Alto manifestó que alcanzó a estar alrededor de 10 minutos con Torrealba y que se dio tras su visita a la Cárcel de Alta Seguridad como integrante de la Comisión de Seguridad del Senado. “Aproveché la instancia para pasar a verlo al anexo Capitán Yáber, que yo no tenía idea estaba ahí al lado”, acotó.

Asimismo, enfatizó en que “fue un encuentro corto, emotivo para mí y la verdad es que lo vi muy abatido por lo que está viviendo. Está algo demacrado, probablemente también por el cáncer que lo afecta. Como fue una visita corta, me comprometí a ir a verlo más adelante. No hablamos nada del caso judicial en concreto y fue una conversación muy humana. Lo que yo quería era saber cómo estaba viviendo la reclusión. Le di ánimo y le pedí que tuviera mucha fe en Dios para salir de la mejor manera de este momento”.

La “lealtad” de Ossandón

Quienes conoces a ambos personeros recalcan que no es extraño que el senador Ossandón haya decidido visitar al otrora jefe comunal de Vitacura, puesto que no sólo fueron compañeros de militancia por años, sino que también son amigos.

Prueba de ello, de hecho, es que desde que estallaron las denuncias en contra del exalcalde, el parlamentario tomó distancia de cuestionamientos y se limitó a sostener que había que esperar que la investigación entregara resultados.

“Como este caso, todos deben ser investigados. Si (Raúl Torrealba) es culpable tendrá que responder. Lamentablemente en Chile a la gente muchas veces se le condena antes del juicio”, expresó en 2021.

Recientemente, además, Ossandón ratificó su lealtad y empatía hacia él y entrevista con Las Últimas noticias indicó: “Debe estar pasando por una situación humana muy compleja. Es gente a la cual conozco y me imagino que debe estar sufriendo”.

En medio de la entrevista, ´también, dejó en claro que durante la estadía en la cárcel del exalcalde iría a visitarlo. “Es muy extraño. Cuando caes en desgracia tienes lepra. La lealtad no significa aprobar o defender lo indefendible, es sólo solidaridad y un poco de caridad. En este caso, todo esto es muy duro para la familia que no tiene nada que ver”, planteó.