Senador Manuel José Ossandón es sobreseído definitivamente por tráfico de influencias

Este martes 22 de febrero el Juzgado de Garantía de Puente Alto confirmó el sobreseimiento definitivo del senador Manuel José Ossandón (RN). El parlamentario había sido formalizado por la fiscalía de Alta Complejidad Oriente por el delito de tráfico de influencias. En aquel entonces se le acusó de intervenir a favor de la empresa, en que era socio su hijo Nicolás, y que tenía un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo.

La resolución del Juzgado de Garantía de Puente Alto surge a partir de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que tras escuchar la solicitud de la Fiscalía Oriente, el 12 de enero de 2021, rechazó el desaforar al parlamentario, lo que, por ende, no permitió llevar adelante un juicio oral en su contra.

“No surge prueba suficiente que permita tener por acreditada la existencia de los hechos que en carácter reiterado se atribuyen al senador imputado, como tampoco aparece que aquellos satisfagan la calificación jurídica del tipo penal esgrimido por el acusador”, señaló en aquel entonces el fallo del tribunal de alzada sanmiguelino.

La investigación en contra de Ossandón surgió por la denuncia interpuesta por el exalcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir en el concejo municipal y ante él mismo por la empresa Cavilú, en la cual su hijo Nicolás Ossandón era administrador. Según el exjefe comunal, el senador jamás reveló los intereses familiares que había tras el permiso de extracción de áridos.

El rechazo de la Corte de Apelaciones de San Miguel se habría dado por el principio de tipicidad, es decir, porque los jueces consideraron que Ossandón, en su calidad de senador, no tenía la posición de “influencia” hacia el alcalde y el concejo municipal, requisitos que exige el Código Penal.

Para Samuel Donoso, abogado defensor de Ossandón, y consultado por La Tercera, el proceso “afectó el buen nombre del senador, lo que es lamentable porque se logró establecer que no existía ningún hecho ilícito en las conductas de él”.

El recorrido judicial de Ossandón

“Reconozco que no le había dado importancia a esto y no me había defendido. Pero hoy, con un muy buen abogado hemos hecho la cuadratura de todo”. Así se refería en Canal 13, por primera vez, a las acusaciones por tráfico de influencias en su contra el senador Manuel José Ossandón el 2020. “Voy a comprobar que jamás hice ningún tráfico de influencias”, sentenció Ossandón.

Dos días después el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Santiago solicitando agendar una audiencia de formalización al parlamento por delitos de tráfico de influencias. Aquel entonces el Ministerio Público detalló los hechos en los que el parlamentario habría realizado gestiones con funcionares municipales de Pirque y Puente Alto para beneficiar a la sociedad de extracción de áridos Cavilú SpA.

“Ejerció influencia sobre el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, sobre el Concejo Municipal de Pirque en su totalidad, en particular sobre los concejales (Patricio) Domínguez y (María Inés) Mujica y sobre funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto, para efectos de que se giraran cheques en favor de la Municipalidad de Pirque por conceptos de derechos adeudados provenientes de la administración conjunta de áridos”, sostuvo el Ministerio Público en uno de los puntos.

Pero para poder llevar a juicio a Ossandón, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, debió presentar ante la Corte de Apelaciones de San Miguel la solicitud para desaforar al senador. En ese fallo, 9 de los ministros estuvieron por rechazar la petición de la Fiscalía Oriente y cinco por acogerla. Decisión que llevó a la fiscalía a escalar su solicitud a la Suprema.

A raíz de aquello, el 3 de noviembre de 2021, el senador Ossandón presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Recurso con el cual su defensa buscaba bloquear la apelación de la fiscalía. Finalmente, el TC acogió la solicitud y consigo dio paso al sobreseimiento definitivo conocido este martes.

El abogado de Ossandón, además, recordó que junto a su cliente ya presentaron acciones legales contra Balmaceda por el delito de fraude al fisco. Según explicó el defensor, se trata de “hechos irregulares que descubrimos, y la fiscalía no ha hecho nada”. Consultado por acciones legales luego del sobreseimiento de Ossandón, Donoso aseguró que, por ahora, prefiere no referirse a eso.