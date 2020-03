Timothy Hutton: De prematura figura de Hollywood a la última estrella acusada de abuso

Una nueva estrella hollywoodense se ve envuelta en una denuncia por abuso sexual. Esta vez es el actor Timothy Hutton quien, a través de un reportaje publicado por el medio Buzzfeed, fue acusado por la ex modelo canadiense Sera Johnston, quien asegura que el artista abusó de ella en 1983 cuando tenía 14 años, mientras la estrella -ganadora del Oscar dos años antes-, estaba en pleno rodaje de la cinta El hombre de hielo (1984) en Vancouver, Canadá.

Impulsada por el movimiento #MeToo, surgido a partir de las múltiples denuncias contra el ex productor de cine, Harvey Weinstein, Johnston decidió denunciar a Hutton ante la justicia en noviembre de 2019, lo que ahora se hace público.

El actor, por su parte, ha negado la versión de la acusadora, asegurando que todo se trata de una extorsión.

Promesa de Hollywood

Nacido en Malibú, California, en agosto de 1960, Hutton comenzó su lazo con el cine gracias a su padre, el reconocido actor de Hollywood Jim Hutton. Con solo cinco años, de hecho, hizo su primera aparición en la pantalla grande en el filme Never Too Late, donde participaba su progenitor.

Arrastrando el divorcio de sus padres y luego la muerte de su padre en 1979, comenzó una meteórica carrera en el cine. Después de hacer algunos papeles menores, con 20 años, recibió un llamado de Robert Redford para actuar en la cinta Ordinary People (1980), donde interpretó a un joven que se cortaba las venas, sintiéndose culpable de la muerte de su hermano en un accidente. Con ese papel llamó inmediatamente la atención de la crítica: su gran desempeño le valió el Oscar a mejor actor de reparto por ese papel, siendo con eso el artista más joven que recibió el premio en esa categoría. Alzó también el Globo de Oro en ese mismo apartado, y otra de esas mismas estatuillas como nueva estrella del año.

Doce meses después volvería a destacar en los Globos de oro nominado a mejor actor de reparto por la película Taps, donde compartió set con Sean Penn y Tom Cruise. Allí interpretó a un cadete que encabeza una rebelión para evitar que su academia se transforme en un complejo de departamentos.

Tras esos prematuros pergaminos Hutton desarrolló una carrera inconstante, con algunos destellos como Beautiful Girls (1996). Esta comedia romántica cuenta la historia Willie Conway (Timothy Hutton), un pianista radicado en Nueva York que regresa a su ciudad natal para una reunión con sus compañeros de la escuela secundaria. En este reencuentro conoce a Marty, una chica de 13 años interpretada por Natalie Portman, vecina de su familia, y de quien termina enamorado.

La cinta, tan elogiada como críptica por la torcida relación entre Willie y Marty, fue dirigida por Ted Demme –sobrino de Jonathan Demme (El silencio de los inocentes)-, quien murió en 2002 a los 37 años por un ataque cardíaco mientras jugaba básquetbol. Su muerte se relacionó al consumo de cocaína, sustancia que fue encontrada posteriormente en su autopsia.

La película fue distribuida entonces por la compañía Miramax, predecesora de Weinstein Company, y propiedad de Harvey Weinstein, hoy culpable de violación y abuso sexual contra dos mujeres, en el caso clave para el movimiento #MeToo.

En el último tiempo además de participar en la quinta temporada de la serie How to Get Away with Murder, Hutton ha aparecido en películas como la accidentada Todo el dinero del mundo (2017) sobre el multimillonario J. Paul Getty, y donde interpretó al abogado del magnate. El filme también fue objeto de controversias, al tener en el papel principal a Kevin Spacey, acusado de acoso sexual por varios hombres mientras se desarrollaba el proyecto. La decisión del director Ridley Scott fue eliminar a Spacey y regrabar todas las escenas con Christopher Plummer.

En 2019 Hutton fue parte de la cinta Beautiful Boy: siempre serás mi hijo, de Amazon Studios, y protagonizada por Steve Carell y Timothée Chalamet. En la historia, centrada en un joven que supera sus adicciones a las drogas, Hutton encarnó a un doctor.

Consecuencias

La denuncia de Sera Johnston trajo similares consecuencias a las vividas por otars estrellas vinculadas a abusos sexuales. Tal como ocurrió con Spacey -que además fue sacado de la exitosa serie House of cards-, Fox anuinció durante esta jornada que su serie Almost Family fue cancelada tras una sola temporada.

La cadena ya había manifestado su desinterés por el proyecto, al cambiar su horario de emisión a los días sábado -día de baja sintonía en la oferta estadounidense-, y ahora le da el tiro de gracia.

En el programa, Hutt interpreta al dueño de una clínica de fertilidad, quien de manera ilegal inseminaba a las pacientes con su propia esperma.