“Todos Juntos”: El nuevo proyecto que reúne a Alberto Mayol, Joaquín Lavín y Felipe Harboe

“Queríamos contarle a la gente que hemos decidido convocar a un grupo de trabajo entre los tres, que hemos decidido llamar Todos Juntos”.

Con esta consigna, fue difundido este domingo un video en el cual el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), junto al sociólogo Alberto Mayol (precandidato presidencial del Frente Amplio) y el exconvencional (ex PPD), Felipe Harboe, anunciaron unir fuerzas para crear “un grupo de trabajo” por ideas comunes en torno a diversas temáticas que afectan al país.

En una reunión telemática, las figuras políticas explicaron las razones para conformar esta iniciativa, que –a juicio de sus integrantes- pretende a ser un punto de encuentro para buscar oportunidades, sin que este tema sea “ni de derecha ni de izquierda, ni de los viejos versus los jóvenes, sino es cómo nos juntamos todos juntos”.

En el registro, Mayol detalló que “hay gente muy interesada en mejorar nuestras políticas públicas, nuestras decisiones públicas, que en su mayoría provienen del sistema político o del Estado, pero muchas de ellas también a veces provienen de sectores privados, de las personas o de las empresas que también ejecutan acciones que tienen un impacto en lo público”.

En el mismo tenor, Lavín remarcó que “se dice que si nosotros queremos tener resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo. Esta es la idea de demostrar que personas que provienen de lugares distintos son capaces de encontrar un camino común para el Chile del futuro”.

En conversación con La Tercera, Harboe sostuvo que la instancia “no tiene nada que ver con movimientos políticos ni partidos”, ni tampoco se centra en ser parte de los próximos procesos electorales, enfatizando que “solo busca aglutinar personas con buena voluntad y ganas de aportar ideas basadas en evidencia a quien gobierne”.

“Es una invitación amplia a quienes con ideas innovadoras pretendan solucionar problemas país, a sumar voluntades y manos para estudiarlas, ver si se aplicaron en otras partes con buenos resultados. Luego será responsabilidad de los gobernantes si logran los acuerdos para implementarlas. Nosotros queremos aportar ideas”, señaló.

En torno a las distintas visiones políticas de sus protagonistas frente a este proyecto en común, el exsenador aclaró que la diversidad “es un valor cuando lo que se busca es proponer ideas basadas en evidencia, porque obviamente todos estaremos atentos a la existencia de evidencia real que permita proponer algo posible y positivo”.

“Yo no solo no voté por Lavín, sino que voté por (el ex Presidente Ricardo) Lagos. Trabajé en su campaña y luego en su gobierno, del cual me siento orgulloso. Mayol fue uno de los ideólogos de la creación de la izquierda extra Nueva Mayoría, pero eso nos permite observar que la actual polarización y radicalidad está haciendo que la gente común vea con decepción que la política no se pone de acuerdo en tres o cuatro cosas básicas que pueden cambiar la vida de la gente y que, además, no hay espacios para buenas ideas de gente común y corriente que no tenga un pituto o sea de un partido”, sentenció.