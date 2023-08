Cómo promover el interés y la participación ciudadana en el proceso constituyente

El 7 de noviembre es el plazo máximo que tiene el Consejo Constitucional para entregar una nueva propuesta de la Carta Fundamental que será plebiscitada el 17 de diciembre. Se trata del segundo proceso para dotar al país de una nueva Constitución, esta vez, con expectativas diferentes a lo que ocurrió en septiembre pasado tras el rechazo de la primera propuesta.

No obstante, diversas encuestas han mostrado el desinterés de la ciudadanía. Es el caso de Criteria, sondeo que señala que sólo un 40% de los participantes se sienten “bastante o muy interesados” en este proceso constituyente; o el de Plaza Pública Cadem, donde un 57% manifiesta su intención de rechazar el nuevo texto, sin que haya concluido aún el proceso de redacción. Ambos indicadores despiertan preocupación en el seno del Consejo Constitucional, según han señalado diversos actores de manera transversal.

De allí que adquieren importancia las acciones que busquen incentivar la participación ciudadana y la información en torno a este proceso, de modo que las personas voten informadas, sea cual sea la opción que elijan.

En este contexto, diversas universidades y otras instituciones se encuentran desarrollando actividades que van en esa línea para fortalecer la democracia en el país, de modo de ampliar el debate político interno que se da en el Consejo Constitucional, que en este minuto pasa por la discusión y pronta votación de enmiendas al anteproyecto que presentó la Comisión de Expertos, para dar vida al texto final.

Así, junto con conversatorios y actividades informativas, la Universidad San Sebastián (USS) ha hecho uso de los mecanismos que dispuso el Consejo para que las personas o agrupaciones puedan expresar sus anhelos y proyecciones de cara al texto final, bajo la coordinación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS. Así lo señala Gonzalo Arenas, director de la Escuela de Derecho, quien relata que para esta segunda experiencia trabajaron con la Secretaría de Participación de la Convención, instancia creada para incluir de forma activa a la sociedad civil en la discusión constituyente.

Gonzalo Arenas, director de la Escuela de Derecho USS.

Arenas destaca que la USS colocó a disposición las cuatro sedes para ello, habilitando tanto en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, espacios para albergar propuestas de audiencias públicas, donde los chilenos de forma individual o en representación de un grupo, pudieron manifestar sus ideas ante las Comisiones del Consejo Constitucional, siendo una de las universidades acreditadas como canal por parte del Consejo para tomar nota de las demandas ciudadanas.

“Las audiencias públicas eran un espacio en el que cualquier ciudadano podía llevar ideas plasmadas en ciertos formatos. Sabemos que es distinto al primer proceso, pero es un espacio de participación que fomentamos, para tener una mirada ciudadana y transmitirle a los consejeros las ideas que la gente quiere que estén plasmadas”, sostiene Jaime Abedrapo, director del centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad USS (PublicUSS), y agrega que “toda la universidad está interesada en acompañar el proceso constitucional, permitiendo ser una especie de bisagra o conexión con la ciudadanía y la discusión que se lleva”.

Jaime Abedrapo, director del centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad USS.

Iniciativas populares de norma

Asimismo, el Centro de Educación Ciudadana USS ha estado enfocado en este segundo proceso constitucional, organizando audiencias públicas. Alejandro Gómez, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS y coordinador del Centro, participó y expuso sobre la importancia de que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan la obligación de fundamentar sus decisiones. “Lo que parece obvio no se cumple, junto a que no existe una norma general a nivel constitucional, no ha existido en nuestra historia, que obligue a una autoridad justificar las acciones de su decisión”, sostiene Gómez.

En relación al mismo tema, el académico USS presentó a su nombre iniciativas populares de norma, otra de las herramientas de participación del Consejo Constitucional, que permitió a la ciudadanía, previo a alcanzar el apoyo de 10 mil firmas, impulsar asuntos de relevancia ciudadana al anteproyecto que desarrolló la Comisión de Expertos. “Si bien son dos procesos distintos, democracia y participación están conectados. Antes no lo cuestionábamos, pero eso ha cambiado, ya no basta con votar”, asegura.

Alejandro Gómez, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS.

Actividades con colegios

Asimismo, pensando tanto en las nuevas generaciones como en aquellos que buscan entender mejor cómo funciona el Consejo Constitucional puertas adentro, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS presentó cursos presenciales y online para que estudiantes de enseñanza media como ciudadanía en general puedan informarse sobre el estado actual del proceso en curso.

“Es necesario conocer los contenidos del anteproyecto del Comité de Expertos y los pasos anteriores para la discusión actual”, asegura Gómez, quien cuenta que estudiantes de Derecho USS se convirtieron en monitores que han visitado diversos establecimientos educacionales para explicar temas relacionados al proceso constitucional, y la importancia de una Constitución en la sociedad.

“Es relevante conocer no solo el proceso actual, sino que darle un sentido y una importancia que los estudiantes de los colegios deben conocer. Si bien ellos no van a votar, de ser aprobado el texto constitucional será el que los va a regir por los próximos 40 ó 50 años”, manifiesta el académico.

Trabajo sostenido

Desde el primer proceso, la USS ha estado interesada en llevar a la comunidad académica a una reflexión en materia constitucional, realizando seminarios abiertos a la población con constituyentes elegidos en el pasado, y actualmente con consejeros y miembros de la Comisión Experta, informando y teniendo un espacio de análisis con las distintas temáticas que conformaron la propuesta rechazada y que deberán dialogarse para la segunda etapa, tales como pueblos indígenas, sistemas de justicia, entre otros.

Luego del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, PublicUSS buscó entender el porqué de la masiva votación de rechazo, realizando un trabajo interdisciplinario entre facultades para la creación de un libro que analizó los factores que influyeron en el triunfo del Rechazo el 4/9. “Se trató de un primer acercamiento -describe Jaime Abedrapo- para tratar de entender qué fue lo que la población rechazó con la contundencia de los resultados, siendo presentado en Madrid, Concepción, Santiago, Puerto Montt, Valdivia y en el encuentro empresarial ICARE”.

El ciclo “El Camino constitucional", organizado por la USS, ha contado con la participación transversal de consejeros constitucionales.

En este segundo intento de conseguir una nueva Carta Magna, PublicUSS mantuvo un Observatorio de Derecho Constitucional para monitorear los avances del proceso, del cual nació la iniciativa “El camino constitucional”, que son sesiones entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS y Facultad la de Economía y Gobierno USS -que dirige el decano Alejandro Weber-, contando con la participación de miembros de la Comisión de Expertos, quienes comentaron los alcances del anteproyecto, al que se le incorporaron 1.069 enmiendas por las bancadas del Consejo Constitucional. En estas actividades tuvieron cabida distintas sensibilidades para analizar, por ejemplo, el rol de la descentralización del país hasta el de los nuevos consejeros en diálogo con estudiantes y ciudadanos para entender el desafío presente. Así, “El camino constitucional” se replicó en regiones con los constituyentes de cada distrito.

Otro aporte de la Universidad San Sebastián para promover la información constitucional es el “Podcast Constitucional”, conducido por Marcela Cubillos, ex constituyente y académica, quien hasta la fecha lleva 19 capítulos conversando con personalidades ligadas tanto a la Comisión de Expertos como del Consejo Constitucional.

Los académicos USS coinciden en que esta discusión, por más que hoy no goce de popularidad y la gente se sienta distante o dispuesta a un rechazo a priori, las instituciones de Educación Superior son las llamadas a facilitar y hacer de nexo entre el debate constitucional y la ciudadanía. Gonzalo Arenas dice confiar en que con el paso de los meses dicha situación cambiará, entendiendo que este es un proceso acotado, que está fundado sobre la base de la Comisión de Expertos que logró un acuerdo transversal.

“Creemos que cuando se acerque la nueva fecha del plebiscito habrá mucho interés y estamos preparados para eso, con mayores actividades de cara a esas fechas, para que la gente pueda votar lo más informada posible. Ese es nuestro rol”, sentencia el académico USS.