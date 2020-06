Deborah Chow habló sobre la diferencia entre su trabajo en The Mandalorian y la serie de Obi-Wan

Deborah Chow dirigió dos episodios en la primera temporada de The Mandalorian y pronto continuará trabajando en el mundo de Star Wars de la mano de la nueva serie centrada en Obi-Wan Kenobi.

Pero pese a que The Mandalorian y la serie de Obi-Wan tienen varios puntos en común en el papel, Chow tiene claro que comandar el regreso de la versión de Kenobi interpretada por Ewan McGregor no será lo mismo que dirigir los episodios de “The Sin” y “The Reckoning” de The Mandalorian.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Chow contó que la diferencia de su trabajo en ambos proyectos pasará principalmente por el volumen de trabajo extra que tendrá como responsable de la serie de Obi-Wan.

“Definitivamente va a ser diferente, solo en términos de la carga de trabajo, obviamente, al hacer todo. Pero de alguna manera, voy a extrañar tener un equipo y tener personas que estén allí para intercambiar ideas”, comentó. “Pero obviamente, la otra cara es que es bueno tener una voz coherente y saber lo que estás haciendo de principio a fin”.

Previamente Chow había contado que la serie de Obi-Wan sigue en etapa de desarrollo, por lo que se espera que sus filmaciones recién comiencen durante el próximo año.