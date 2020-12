El lanzamiento del remake de Prince of Persia: The Sands of Time habría sido retrasado

El debut del remake de Prince of Persia: The Sands of Time habría sido postergado. Pese a que hasta la redacción de esta nota Ubisoft no ha concretado un anuncio formal en su página principal, durante esta semana la cuenta en Facebook de Ubisoft para República Checa publicó un mensaje para informar que el lanzamiento del juego finalmente no se concretaría el próximo 21 de enero.

“¡Saludos, fans de Prince of Persia! Durante nuestra conferencia digital Ubisoft Forward anunciamos con orgullo el regreso de Prince of Persia: The Sands of Time Remake”, dice el anuncio que ya no está disponible en Facebook pero que fue traducido en una publicación de ResetEra.

“Estamos emocionados de poder volver a poner este juego en sus manos mientras volvemos a contar la historia del Príncipe y Farah en la increíble Persia del siglo XI. Sin embargo, 2020 fue un año como ningún otro. Hoy nos gustaría informarles que necesitamos más tiempo para completar el juego”, añade la publicación.

“Con eso, la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake se trasladó al 18 de marzo de 2021. Creemos que esta es la decisión correcta para garantizar que entregaremos un juego que les guste“, concluye la declaración firmada por el equipo desarrollador. “Gracias por su paciencia y apoyo continuo a Prince of Persia, esperamos que permanezcan sanos y salvos durante esta temporada navideña”.

Esta nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time pretende actualizar al juego de 2003. No obstante, su apuesta no ha estado libre de críticas y desde su anuncio se multiplicaron las comparaciones entre ambas versiones del juego aunque sus responsables defendieron la nueva propuesta.

El remake Prince of Persia: The Sands of Time está siendo desarrollado por Ubisoft Bombay junto a Ubisoft Pune y, como bien señala la declaración anterior, fue anunciado durante el evento Ubisoft Forward de septiembre de este año. En ese entonces se estableció que el juego debutaría para PS4, Xbox One y PC el 21 de enero de 2021, pero tras este nuevo anuncio el título debería estar disponible el 18 de marzo de 2021.