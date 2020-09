Comparan los gráficos del remake de Prince of Persia: The Sands of Time con el original

En el marco del pasado Ubisoft Forward es que fue presentado el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, juego que traerá de regreso a la popular franquicia y llegará en enero del 2021. En su presentación fue dado a conocer un tráiler donde se pueden apreciar los gráficos mejorados con los que contará el título, ante lo cual no tardaron en aparecer las primeras comparaciones con la versión original.

Uno de los canales que realizó la comparación es ‘ElAnalistaDeBits’, quienes constantemente realiza este tipo de video, y en esta ocasión muestra los lugares mostrados en el tráiler y los compara con las mismas secciones en el juego de 2003.

Desde un primer instante es que se nota la diferencia en los gráficos, y el hecho de que los modelados y entornos fueron hechos desde cero, con el diseño del príncipe y los enemigos siendo diferente al del juego original.

Prince of Persia: The Sands of Time, es el primer remake de Ubisoft, y está siendo realizado por Ubisoft Pune y Ubisoft Bombay, ambos en India.

Prince of Persia: The Sands of Time llegará el 21 de enero a PS4, Xbox One y PC.