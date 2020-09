Anuncian remake de Prince of Persia: The Sands of Time

En el marco del segundo Ubisoft Forward, realizado durante la jornada de hoy es que fue anunciado el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, el clásico juego lanzado en 2003.

Esta nueva versión del título contará con gráficos renovados, pero manteniendo la esencia y habilidades que marcaron a la entrega, y que dieron pie al inicio de una exitosa saga centrada en el control del tiempo.

Este remake contará con nuevas secuencias cinemáticas, mejores sonidos, voces mejoradas y mejores animaciones.

Cabe recordar que The Sands of Time marcó un nuevo inicio de la franquicia, llevando por primera vez la aventura a un ambiente en 3D, y más centrado en el combate y el parkour. El juego contó con varias secuelas, Prince of Persia: Warrior Within y Prince of Persia: The Two Thrones, y además inspiró una película la cual contó con Jake Gyllenhall en el papel del príncipe Dastan.

Prince of Persia: The Sands of Time, llegará a PS4, Xbox One y PC, y llegará en enero del 2021.