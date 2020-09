El director del remake de Prince of Persia: The Sands of Time defendió la apariencia del juego

En la edición más reciente de Ubisoft Forward, Ubisoft presentó al remake de Prince of Persia: The Sands of Time diciendo que esta nueva versión del título de 2003 contará con gráficos renovados mientras intenta mantener todo aquello que hizo tan especial a la entrega original.

Sin embargo, después de aquel anuncio no todos los fanáticos quedaron conformes con la propuesta de este nuevo juego y en particular algunos comenzaron a criticar el aspecto visual del título.

En ese contexto, desde The Mako Reactor decidieron preguntarle al director del juego, Pierre Sylvain-Gires, cuál era la apuesta en ese sentido de este remake.

Sylvain-Gires naturalmente defendió el trabajo en la nueva entrega y apuntó que todo es parte de la propuesta que consiste en mejorar algunos puntos de Prince of Persia: The Sands of Time mientras se intenta mantener a ciertas dinámicas.

“Si tomas el juego que se hizo hace 17 años, definitivamente hay margen de mejora en términos de gráficos y realmente queríamos darle un aspecto único al juego porque Prince of Persia: The Sands of Time es en realidad una historia de fantasía", señaló Sylvain-Gires. “La narración, los 40 niveles diferentes que tienes que atravesar para terminar el juego son una inmersión en el Ladrón de Bagdad y todos estos entornos mágicos. Así que decidimos optar por un tratamiento visual único para que este juego destacara entre otros juegos".

“No es otro Assassin’s Creed, no es como el mismo Prince of Persia de 2008. Tiene que ser único”, añadió. “Esta magia, esta fantasía se muestra a través de la saturación, a través de la luz, por lo que también es un desafío redefinir la identidad visual del juego con este remake”.

En ese sentido, Sylvain-Gires reafirmó que la propuesta visual del remake de Prince of Persia: The Sands of Time es intencional y no tiene nada que ver con temas de presupuesto o tiempo.

“No, no fue un problema de cronograma o presupuesto”, señaló el director gerente adjunto Syed Abbas. “Para nosotros en Ubisoft la calidad es de suma importancia y esto es algo que hemos tenido en cuenta desde el principio. El proyecto ha estado en desarrollo durante los últimos dos años y medio. Hemos tenido un peak de 170 miembros trabajando en este proyecto y sin mencionar otras inversiones en infraestructura y configuración para hacer un juego moderno. No, no ha habido ningún recorte en el presupuesto o el cronograma del juego”.

Prince of Persia: The Sands of Time será lanzado en enero de 2021 para PS4, Xbox One y PC.