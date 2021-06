El remake de Prince of Persia: The Sands of Time ahora quiere llegar en 2022

Cuando el lanzamiento del remake de Prince of Persia: The Sands of Time fue postergado a inicios de este año, Ubisoft no estableció un nuevo plazo para el debut del título.

Así, aunque la compañía todavía no define qué día podría llegar esta nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time, un reciente anuncio estableció que el nuevo plazo apunta a un lanzamiento den 2022.

Concretamente, durante esta semana los desarrolladores del remake de Prince of Persia: The Sands of Time anunciaron que el juego no formará parte del próximo evento Ubisoft Forward y plantearon que están trabajando con miras al próximo año.

“Ubisoft Forward está a la vuelta de la esquina y queríamos aprovechar este tiempo para agradecerles la cantidad de apoyo que nos brindaron el año pasado”, dice la declaración compartida en la cuenta de Twitter del juego. “Como ya habrás leído, Price of Persia: The Sands of Time Remake no estará en Ubisoft Forward. Estamos haciendo un gran progreso para que nuestro juego se lance el próximo año, pero aún no estamos listos para compartir ninguna información adicional”. .

Pese a que Prince of Persia: The Sands of Time no estará presente en esa jornada, el nuevo Ubisoft Forward se desarrollará este 12 de junio.