Tom Cavanagh sobre su salida de la serie: “El programa se llama The Flash y estará bien sin mí”

Desde que la primera temporada se presentó por allá en 2014, Tom Cavanagh ha sido una parte clave de la propuesta de The Flash. Después de todo, el actor no solo dio vida al Harrison Wells que en realidad era Eobard Thawne, sino que participó en el resto de las temporadas de la serie como distintas versiones de Wells por cortesía del Multiverso.

Pero aunque The Flash continuará por lo menos hasta una octava temporada, Cavanagh no seguirá figurando en esa historia y dejará las aventuras de Barry Allen en el séptimo ciclo.

Así, aunque la serie ya explicó cómo se dará la salida de las distintas versiones de Harrison Wells, recientemente el actor conversó con el portal EW para contar por qué decidió dejar The Flash después de todo este tiempo.

En primer lugar, Cavanagh comenzó explicando que después de la primera temporada de la serie creía que eso había sido todo para él considerando cómo se había resuelto la historia de Wells/Thawne.

“La primera temporada fue una temporada muy fuerte, una escritura muy fuerte. Creo que el acelerador de la primera temporada fue el miedo. Cuando hicimos la primera temporada, no creo que le diéramos mucha importancia a la segunda temporada”, recordó el actor entre risas. “Pensamos: ‘Intentemos hacer algo que pegue’ Y lo que tenía más sentido era ir Flash vs Reverse Flash (...)Tiene mucho sentido porque sacas la historia A y luego averiguas si funciona lo suficientemente bien como para darte una segunda temporada”.

“Y al final, cuando Flash y Reverse Flash pelean, y Flash gana necesariamente, recuerdo haber pensado: ‘Bueno, eso es todo’ [Risas]. Honestamente, estaba como, ‘Estoy agradecido de haber sido parte de eso’”, agregó.

Pero el productor de las series del Arrowverso, Greg Berlanti, lo llamó y Cavanagh se embarcó en la misión que lo llevaría a interpretar varios personajes con distintos grados de importancia para la trama de The Flash e incluso otras series del Arrowverso.

“En última instancia, cuando lo piensas, es otro privilegio como actor porque es una rareza que el mismo actor pueda interpretar varias versiones de un personaje”, comentó el actor.

Pero aunque Cavanagh sostiene fue una carrera “muy divertida”, finalmente tomó la decisión de dejar la serie porque sentía que ya no estaba aportando de la misma manera a la historia de Barry Allen.

“También debes tener en cuenta que el programa que estás haciendo no se llama Wells. Se llama The Flash. En cierto momento pensé en el fondo de mi cabeza: ‘Voy a hacer esto mientras me sienta realmente desafiante, sea agradable y que esté contribuyendo a la historia de Flash’”, explicó el actor.

“Pensé que después de que Sherloque se estaba rastreando a sí mismo, el Reverse Flash (en la temporada 5), incluso al principio de esa temporada: ‘Sí, parece que ahora me dirijo hacia la salida’. Pensé (que sería) un desenlace perfecto”, concluyó. “Los personajes de Wells han sido divertidos, pero como dije, el programa se llama The Flash y estará bien sin mí”.

Las declaraciones de Cavanagh no dejan de ser llamativas porque una de las principales criticas a The Flash en sus temporadas más recientes es que la serie pasa mucho tiempo enfocada en otros personajes y le da poco espacio al héroe titular.

En ese sentido, como a parte de Cavanagh, Carlos Valdes (Cisco) también dejará la serie, tendremos que esperar para ver cómo se podría reformar The Flash en ese sentido. Aunque claro, las cosas podrían no cambiar mucho considerando la incorporación de personajes como Allegra y Chester al Equipo Flash.

Finalmente, mientras Cavanagh tampoco cierra la puerta a un eventual regreso a la serie, el actor continuará trabajando con The CW como director de Superman & Lois y se hará cargo del último episodio de la primera temporada.

“Tengo muchas ganas de dirigir su final. Eso no comienza hasta dentro de un par de semanas cuando (nos dirigimos a) la preparación. Estoy muy agradecido por la invitación”, señaló Cavanagh.