James Gunn confirmó que no será necesario ver Suicide Squad para entender The Suicide Squad

The Suicide Squad es la segunda película live-action que Warner Bros ha desarrollado en base a los personajes de la Task Force X de los cómics de DC, pero aunque la entrega dirigida por James Gunn rescatará a algunos personajes de su predecesora de 2016, todo apunta a que esa nueva producción estará lejos de presentarse como una secuela.

Si bien desde Warner Bros no han puesto una etiqueta oficial sobre el carácter de la próxima película, recientemente Gunn confirmó que no será necesario ver o recordar a Suicide Squad (2016) para entender a The Suicide Squad (2021).

El director no entregó detalles sobre el vínculo entre ambas películas, pero cuando alguien le preguntó en Twitter si era necesario ver la cinta de 2016 para seguir la nueva entrega, Gunn simplemente escribió: “No, estarás bien”.

The Suicide Squad presentará a un montón de personajes nuevos, pero también volverá a mostrar a Margot Robbie como Harley Quinn, Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman con Rick Flag y Jai Courtney como Captain Boomerang tras sus primeras incursiones como esos personajes en Suicide Squad.

En ese sentido, el comentario de Gunn sigue la misma línea que unas declaraciones anteriores de Kinnaman, donde el actor planteó que esta nueva película “es una especie de término medio extraño de un reinicio” aunque se sentiría como “un universo completamente nuevo”.

The Suicide Squad planea estrenarse el próximo mes de agosto en Estados Unidos mediante cines y HBO Max.