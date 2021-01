Joel Kinnaman cree que la versión de Suicide Squad de David Ayer tenía a un Joker “realmente interesante”

Joel Kinnaman es uno de los actores que repetirá su papel de Suicide Squad (2016) en The Suicide Squad, la próxima película de la Task Force X. Pero aunque el futuro del actor como Rick Flag está en la nueva cinta dirigida por James Gunn, en una reciente entrevista con The Playlist, Kinnaman habló sobre un hipotético lanzamiento de la versión de Suicide Squad de David Ayer.

Como recordarán, desde que Suicide Squad llegó a los cines en 2016, el director David Ayer ha asegurado que su visión para la película cambió sustancialmente de cara al corte final. Y, con el lanzamiento del “Snyder Cut” de Justice League en los planes de HBO Max, las especulaciones y la intriga sobre un eventual “Ayer Cut” de Suicide Squad solo se han potenciado durante el último tiempo.

Pero aunque por ahora no hay nada que apunte a un posible lanzamiento de otra versión de Suicide Squad, al ser consultado sobre la posibilidad de ver el corte del director de la película, Kinnaman manifestó que le interesaría verlo y que en particular le gustaría ver el plan original de Ayer para el Joker de Jared Leto.

“Siempre quieres ver el corte del director, ¿sabes?”, dijo Kinnaman. “Siempre es una lástima que la visión del cineasta no llegue al cine. Por supuesto, siempre habrá un compromiso. Me parece que cuanto mayor es el presupuesto, mayor es el compromiso. Por lo general, ese es el caso”.

“Estoy seguro de que (el corte de Ayer) sería mucho más interesante. La versión de David del Joker era realmente interesante y eso realmente no salió en la película que vimos”, añadió el actor.

Por supuesto, el Joker es uno de los elementos más llamativos y controvertidos de Suicide Squad, y previamente también se había apuntado a que la representación del personaje habría cambiado desde los planes originales de Ayer hasta lo que se plasmó en el corte cinematográfico.

Pero mientras no existan planes para lanzar al denominado “Ayer Cut” de Suicide Squad, los fanáticos tendrán que conformarse con ver un poco más del Joker de Jared Leto en el “Snyder Cut” de Justice League. Todo mientras Kinnaman regresará como Rick Flag en The Suicide Squad, una película que según el actor no sufrió los mismos problemas que su predecesora.

“Con James Gunn, es un universo completamente nuevo. Es algo completamente diferente“, explicó Kinnaman sobre The Suicide Squad. “Como que todos comenzamos con una pizarra en blanco... No parece que estemos haciendo una secuela de ninguna manera. Es una especie de término medio extraño de un reinicio. Algo intermedio allí “.

“No creo que (Gunn) haya tenido que comprometer ni un ápice de su visión”, añadió el actor. “Realmente pudo hacer exactamente lo que quería. Y definitivamente será la película con clasificación R de mayor presupuesto que se haya hecho. Y tiene una clasificación R alta y es súper tonta. Es realmente como un humor infantil y también encuentra esos momentos profundos en los que te emocionas mucho. Y luego es súper violenta y luego es realmente tonta de nuevo....Cada personaje es muy ridículo“.

The Suicide Squad planea estrenarse durante agosto de este año en Estados Unidos y, en el marco de la nueva estrategia de Warner Bros, su estreno será simultaneo en cines y HBO Max.