Director de Deadpool & Wolverine dice que la película es algo “diferente” a Deadpool 3

Cada vez falta menos para el estreno de Deadpool & Wolverine y ahora su director, Shawn Levy, se ha referido al filme apuntando que es mucho más que la tercera película de Deadpool.

En conversación con ScreenRant es que el director se refirió al filme, señalando que “al elaborar la historia de Deadpool y Wolverine, me sentí privilegiado cada día porque estás hablando de dos grandes estrellas de cine en sus papeles más icónicos”.

Es así como agregó que “También me dio una oportunidad. Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que es precisamente Deadpool & Wolverine. Y no trata de copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura llevada por dos personajes”

Cabe recordar que la película no sólo contará con los dos personajes ya que también introducirá una serie de cameos, principalmente de las películas de X-Men.

Deadpool & Wolverine tiene programado su estreno para el próximo 26 de julio.