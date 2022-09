Neil Gaiman explicó por qué Sandman aún no sería renovada para una segunda temporada

Considerando que Netflix no tardó mucho en anunciar nuevos ciclos de sus éxitos más recientes como Heartstopper o cancelar apuestas fallidas como la serie de Resident Evil, algunos fanáticos de Sandman están inquietos por el futuro del programa.

Después de todo, a más de un mes del debut de la adaptación del clásico cómic de Neil Gaiman, aún no hay una luz verde oficial para otra entrega de la serie.

Pero mientras ya circulan rumores respecto a una potencial renovación de The Sandman, recientemente Gaiman utilizó su cuenta de Twitter para explicar por qué Netflix aún no garantizaría el futuro de la historia de Morfeo.

De acuerdo al creador del cómic y productor de la serie, The Sandman aún no es renovada porque Netflix recién habría terminado de recopilar datos para el período en que debutó esa apuesta y también habría que considerar que no todas las personas optan por ver la totalidad de los capítulos en un solo impulso

“La temporada 1 de Sandman fue lanzada el 5 de agosto. La recopilación de datos acaba de terminar, y se complica porque muchas personas no los ven en una sola oportunidad, sino que los distribuyen, dejando que los episodios penetren antes de ver el siguiente. Decirle a Netflix que se dé prisa no hará que las decisiones se tomen más rápido”, señaló Gaiman.

Recuerden que previamente el propio Gaiman había indicado que The Sandman necesitaba un desempeño muy favorable para garantizar su continuidad, por lo que solo quedaría esperar a que aquellos números sean buenos.

Pero claro, aunque Netflix no divulga datos concretos sobre las visualizaciones de sus producciones, el propio sitio del streaming indica que The Sandman sigue en su Top 10 global de series de habla inglesa.