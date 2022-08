Debut y despedida: La serie de Resident Evil ya fue cancelada por Netflix

De acuerdo a información del portal Deadline, la plataforma de streaming Netflix decidió no solicitar la realización de una segunda temporada de Resident Evil, su serie que adaptó libremente a la popular franquicia de videojuegos de Capcom.

La decisión se concreta poco más de un mes después del lanzamiento de la serie, la cual no logró mantenerse por mucho tiempo en el top 10 del servicio ni menos generó críticas positivas. Ni de la crítica especializada, ni de los gamers, ni de parte de la audiencia general.

Asimismo, aunque la serie logró debutar con números aceptables a la sombra del gigantesco lanzamiento de Stranger Things 4, sus cifras de visualizaciones no se mantuvieron por mucho tiempo. De hecho, la serie salió del listado de tendencias tras solo tres semanas.

Todo lo anterior sirve para entender la decisión tomada por Netflix, que viene a ratificar el mal estado de las adaptaciones basadas en la franquicia. La película Resident Evil: Welcome to Raccoon City solo logró congregar un 30% de críticas positivas en el portal Rotten Tomatoes y no fue precisamente un éxito de recaudación.

En tanto, a la serie le fue mejor (con un 55%), pero no le bastó para amasar una audiencia que justificase la realización de una segunda temporada.