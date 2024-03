Los creadores de The Sandman escucharon a los fans y darán más foco a los Eternos

Los Eternos tendrán mucho más foco en la segunda temporada de la adaptación de The Sandman que alberga Netflix.

Así lo dejó en claro la actriz Kirby Howell-Baptiste, quien interpreta a Muerte, la hermana de Sueño, asegurando que tendrá un rol expandido para los nuevos episodios que han estado siendo desarrollados desde el año pasado.

En conversación con Collider, la actriz aseguró que el retorno a los trabajos de la serie ha sido “fantástico” y prometió que habrá “algunas increíbles historias” en el regreso que ha tomado en cuenta las solicitudes de los fans del aclamado cómic.

“Esta temporada creo que los fanáticos estarán muy emocionados por los episodios. Se siente como si la serie fuera una calle de doble sentido, ya que no somos solo nosotros presentando algo, es Neil escuchando, respondiendo a los fanáticos y luego, a su vez, dándoles las cosas que están pidiendo, gritando, rogando”, recalcó la actriz.

“Creo que los fanáticos estarán muy emocionados de que estas historias se expandan y tengan las complejidades, la familia y todas esas dinámicas”, agregó.

La nueva temporada comenzó sus trabajos en 2023 pero tuvo que parar debido a las huelgas de actores y guionistas, volviendo al ruedo a partir de noviembre. Según ha prometido Neil Gaiman, la serie “nos llevará del jardín del destino al infierno, del corazón de los sueños a la antigua Grecia y la Francia revolucionaria”

Por ahora no hay detalles sobre qué actores interpretarán al resto de los Eternos que aún no han aparecido, aunque Barry Sloane podría interpretar a Destrucción. Los roles de Delirio y Destino, en tanto, aún no han sido anunciados, en un escenario en donde Tom Sturridge es Sueño, Mason Alexander Park es Deseo y Donna Presto es Desespero.