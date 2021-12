Parks and Recreation “predijo” el inicio de The Book of Boba Fett

Mientras Los Simpson sigue siendo la serie más reconocida por sus predicciones, durante esta semana los fanáticos de Parks and Recreation comenzaron a hablar sobre un particular vaticinio que se dio en la serie de 2009.

No, no se trata de nada sobre la contingencia, sino que todo tiene que ver con el reciente estreno de la nueva serie de Star Wars, The Book of Boba Fett.

Resulta que después del debut del primer capítulo de The Book of Boba Fett durante el miércoles pasado varios fanáticos de Parks and Recreation no tardaron en notar que una de las primeras escenas del programa era bastante parecida a la propuesta que Garth Blundin (Patton Oswalt) realizó para el Episodio VII de Star Wars en el contexto de su discurso en “Article Two”, el episodio 19 de la quinta temporada de Parks and Rec.

Obviamente los detalles del diálogo de Garth y su comparación con The Book of Boba Fett incluyen spoilers de la nueva serie de Star Wars, por lo que les recomendamos no continuar leyendo si aún no están al día con el regreso del cazarrecompensas.

El primer episodio de The Book of Boba Fett arranca con recuerdos de la vida del personaje titular y en uno de sus primeros minutos muestra el escape del cazarrecompensas desde el Pozo de Sarlacc donde cayó en Return of The Jedi.

Así, eventualmente el capítulo dirigido por Robert Rodriguez, muestra a Boba Fett emergiendo desde la arena de Tatooine en una secuencia bastante similar a la descripción que realizó Garth en Parks and Recreation.

Después de todo, el ciudadano de Pawnee propuso que J.J Abrams partiera el Episodio VII de Star Wars con un “paneo descendente desde los soles gemelos de Tatooine. Ahora nos acercamos a la boca del Pozo de Sarlacc. Tras una pausa, el guante mandaloriano armado de Boba Fett se aferra a la arena fuera del Pozo de Sarlacc y el temido cazarrecompensas sale de las fauces de la bestia de arena”.

Y aunque obviamente The Book of Boba Fett no es el Episodio VII, claramente hay una similitud entre ese diálogo y lo que plasmó la serie.

De hecho, hasta el propio Patton Oswalt abordó esta situación. “Decir que estoy emocionado es ponerlo a la ligera. Y sí, Book of Boba Fett es genial. De Nada”, señaló el actor.

Por supuesto, la idea del escape de Boba Fett desde el Pozo de Sarlacc no es algo nuevo y en el Universo Extenido de Star Wars ya habían historias al respecto. Pero aunque hay antecedente para esta predicción, la coincidencia entre ambas series no deja de ser llamativa y perfectamente podría ponernos en alerta sobre las otras propuestas de Garth: un crossover entre Marvel y Star Wars, una versión robot de Chewbacca y una pelea entre Luke Skywalker y Hannibal Lecter.