Admiren el nuevo traje de Spider-Man con este arte conceptual oficial de No Way Home

Finalmente tenemos un mejor vistazo oficial al nuevo traje de Spider-Man. Cuando están por cumplirse tres meses desde el estreno de Spider-Man: No Way Home el encargado de desarrollo visual de Marvel Studios, Ryan Meinerding, decidió sorprender a los fans y reveló el arte conceptual del atuendo que Spidey utilizó al final de la película.

Como recordarán, en la conclusión de No Way Home, Peter Parker comienza a vivir solo en un apartamento en Nueva York como consecuencia de la muerte de la Tía May y el hechizo de Doctor Strange que provocó que todos lo olvidaran. Pero aunque ni Mj ni Ned recuerdan a Spidey, el trepamuros no ha dejado de ser un héroe y en los últimos minutos de la película sale a las calles para combatir el crimen en un nuevo y llamativo traje.

En ese sentido, este arte conceptual resalta todos los detalles que probablemente no pudieron apreciar en el cine cómo el diseño de la araña en el pecho, los patrones de telarañas, las botas y, sobretodo, las texturas del traje que el propio Peter confeccionó en la película.

A lo largo de Spider-Man: No Way Home, el héroe titular lució distintas variaciones de su atuendo de superhéroe siguiendo una tendencia de todas las aventuras en solitario del Peter Parker de Tom Holland en el MCU. En ese sentido, aunque es probable que volvamos a ver este traje, quizás la principal pregunta por ahora es cuándo aparecerá y por cuánto tiempo permanecerá como la vestimenta principal del arácnido.