Aaron Taylor-Johnson ya tendría la oferta para ser el nuevo James Bond

Finalmente la carrera para elegir al nuevo actor que interpretará a James Bond habría llegado a su fin. O, al menos, habría puesto una oferta sobre la mesa.

De acuerdo al tabloide The Sun, el actor Aaron Taylor-Johnson, conocido por películas como Kick-Ass y Avengers: Age of Ultron, ya tiene la oferta para ser el nuevo agente 007.

El nombre de Taylor-Johnson venía sonando desde hace rato como candidato, pero el nuevo reporte indica que realmente es el principal candidato.

“Bond es el trabajo de Aaron si es que decide aceptarlo. La oferta formal está en la mesa y están esperando a escuchar de vuelta”, explican sobre la negociación que llevan adelante los productores encargados de la franquicia, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Desde The Sun agregan que Eon Productions, la casa productora de la familia Broccoli, apuesta a que Taylor-Johnson firmará el contrato. “Aaron va a firmar su contrato en los próximos días y van a poder comenzar a preparar el gran anuncio”, recalcaron.

En los últimos años, el actor ha participado en películas como Nocturnal Animals, Tenet y la precuela The King’s Man. Este año protagonizará Kraven The Hunter, basada en el personaje de Spider-Man, además de la película de acción The Fall Guy y la nueva versión de Nosferatu a cargo de Robert Eggers.