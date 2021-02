Un rumor dice que habrían visto a Willem Dafoe en el set de la próxima película de Spider-Man

Durante esta semana Tom Holland no quiso esclarecer los rumores sobre las posibles apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la próxima película de Spider-Man. Sin embargo, mientras el actor y los estudios a cargo de la película siguen apostando por el misterio, continúan surgiendo rumores en torno a la esperada continuación de Spider-Man: Far From Home.

Concretamente, durante el viernes pasado, el portal The Geeks Worldwide reveló que sus fuentes habría visto a Willem Dafoe en el set de la tercera película del Spider-Man de Holland.

Por ahora este reporte no está confirmado y no han aparecido otras filtraciones como fotos que respalden dicha información. No obstante, pese a que no hay que considerar esto como algo más que un rumor, también hay que recordar que tiempo atrás ya se había planteado que Dafoe supuestamente volvería a interpretar a Norman Osborn/ Green Goblin en esta película siguiendo su papel en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Rami.

En ese sentido, de confirmarse la aparición de Dafoe, el actor se sumaría a Alfred Molina como Doctor Octupus y Jamie Foxx como Electro, quienes ya figuran entre los villanos de la secuela de pider-Man: Far From Home.

La próxima película de Spider-Man amparada por Marvel Studios y Sony será dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming) y, además de recuperar a personajes de las entregas anteriores como la Tía May, MJ, Ned y Flash contará con la participación de Doctor Strange. Todo mientras también se rumorea que Charlie Cox (Daredevil), Hayden Thomas Church (Spider-Man 3), Kirsten Dunst (Spider-Man), Tobey Maguire (Spider-Man) y Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) podrían aparecer como sus versiones de Matt Murdock/Daredevil, Mary Jane Watson, Sandman y Peter Parker/Spider-Man, respectivamente.

En estos momentos el estreno de la nueva película de Spider-Man está fijado para el próximo mes de diciembre, pero obviamente eso podría cambiar debido a la pandemia.