Un rumor dice que Willem Dafoe y Thomas Haden Church también podrían volver como Green Goblin y Sandman en Spider-Man 3

Ya han pasado varios días desde que el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus abrió la puerta a una serie de reportes y bromas sobre la próxima película de Spider-Man.

En ese contexto, mientras desde Marvel Studios y Sony aún no confirman a los rumoreados integrantes de la secuela de Spider-Man: Far From Home, el portal The Illuminerdi puso sobre la mesa un nuevo reporte sobre los supuestos planes de la película.

Concretamente, de acuerdo a The Illuminerdi, Willem Dafoe y Thomas Hayden Church estarían negociando para aparecer en la nueva película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

Por supuesto, Willem Dafoe dio vida a Norman Osborn/ Green Goblin en Spider-Man, la película de 2002 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Todo mientras que Thomas Hayden Church fue Flint Marko/ Sandman en Spider-Man 3, la entrega final de las aventuras del Spider-Man de Maguire.

En ese sentido, la participación de ambos actores en la próxima película de Spidey seguiría la línea de la aparición de Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro. No obstante, nada de esto está confirmado.

De hecho, desde The Illuminerdi recalcan que el supuesto acuerdo con ambos actores aún no estaría listo, por lo que lo mejor es tomar esto como un rumor.

Dicho sea eso, cabe recordar que la propuesta de la próxima película de Spider-Man obviamente tiene confirmado a Tom Holland como el héroe titular. Todo mientras Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Tony Revolori volverán a interpretar a sus personajes de Homecoming y Far From Home, mientras Benedict Cumberbatc aparecerá como Doctor Strange.

Por otra parte, en un terreno que aún no está confirmado, también se ha rumoreado que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían volver como sus versiones de Spider-Man junto a Kirsten Dunst como Mary Jane Watson y Emma Stone como Gwen Stacy. Y finalmente, Charlie Cox supuestamente podría retomar el papel de Matt Murdock que interpretó en la serie de Daredevil.

Actualmente el estreno de la nueva película de Spider-Man está fijado para diciembre de 2021 en Estados Unidos.