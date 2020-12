Ahora dicen que Emma Stone y Kirsten Dunst también podrían aparecer para aparecer en Spider-Man 3

Los antecedentes en torno a la próxima película de Spider-Man se siguen multiplicando. Después de que se reafirmara que Alfred Molina volverá a interpretar al Doctor Octopus en la secuela de Spider-Man: Far From Home, un reporte de Collider asegura que el actor de Spider-Man 2 y Jamie Foxx no serían las únicas caras conocidas que aparecerían en la nueva cinta amparada por Marvel Studios y Sony.

Siguiendo los rumores y especulaciones que se han instalado durante los últimos meses, Collider sostiene que “Andrew Garfield volverá y, si Sony / Marvel pueden cerrar un trato, (también lo hará) Tobey Maguire”.

Pero ese es un antecedente que ya estaba sobre la mesa y tendremos que esperar para ver cómo se resuelve. No obstante, lo más llamativo de este nuevo informe es que sostiene que las actrices que interpretaron a los intereses amorosos de los Spidey de Maguire y Garfield también podrían aparecer en la próxima entrega de la saga encabezada por Tom Holland.

Concretamente, ese portal dice que “Kirsten Dunst regresará como MJ, y se espera que Emma Stone repita su papel de Gwen Stacy, si el embarazo lo permite”.

Por supuesto, Kirsten Dunst dio vida a Mary Jane Watson en las películas dirigidas por Sam Raimi, mientras que Stone fue Gwen Stacy en la saga The Amazing Spider-Man. En estos momentos se rumorea que Stone está embarazada, algo a lo que el reporte de Collider apunta como una dificultad en su potencial aparición en Spider-Man 3. Aunque claro, en el caso de la actriz de La La Land, la principal interrogante es cómo se desarrollará una aparición de Gwen considerando que el personaje murió en The Amazing Spider-Man 2.

Por otra parte, el reporte también asegura que, tal y como se ha especulado, la secuela de Spider-Man: Far From Home “se adentrará en el multiverso, al igual que su homólogo animado Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Pese a que Collider es un portal con una buena reputación, tengan en cuenta que por ahora todo esto son rumores y de momento lo único seguro es que Jamie Foxx y Alfred Molina volverán a las películas de Spider-Man y la cinta dirigida por Jon Watts además contará con Doctor Strange junto a los personajes que previamente se habían establecido en esa franquicia como MJ, la tía May, Ned y Flash.