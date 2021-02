Tom Holland cree que su Spider-Man 3 será “la película individual de superhéroes más ambiciosa jamás realizada”

La próxima película de Spider-Man es uno de los proyectos más anticipados en el calendario a futuro de Marvel Studios. Después de todo, la película no solo tendrá que lidiar con la revelación de la identidad secreta de Spidey que ocurrió al final de Spider-Man: Far From Home, sino que también está rodeada de un montón de rumores que plantean que Charlie Cox (Daredevil), Tobey Maguire (Spider-Man) y Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) también serían parte de su historia.

Pero mientras ni Marvel Studios ni Sony han querido confirmar esas especulaciones, Tom Holland aprovechó una reciente entrevista con el podcast de Awards Circuit de Variety para prometer que la secuela de Spider-Man: Far From Home será una de las películas de superhéroes más ambiciosas.

“Obviamente, no puedo decir nada”, señaló Holland al ser consultado sobre la película que por ahora solo se conoce informalmente como Spider-Man 3 o Homecoming 3 para el desarrollo de Marvel Studios. “(...)Puedo decir que es la película individual de superhéroes más ambiciosa jamás realizada. Te sientas, lees el guión y ves lo que están tratando de hacer y lo están logrando”.

“Es realmente impresionante. Nunca había visto una película en solitario de superhéroes como esta”, añadió el actor. “Y yo soy, ya sabes, de nuevo, ese pequeño afortunado que resulta ser Spider-Man. Tenemos mucho más por hacer. Empezamos (a filmar) antes de Navidad y filmamos durante siete semanas. Paramos para las vacaciones de Navidad y luego comenzamos de nuevo. Estoy tan emocionado como todos los demás por verla, y mucho más por ser parte de ella”.

Más allá de los rumores, por ahora se sabe que la próxima película de Spider-Man contará con villanos como Jamie Foxx como Electro y Alfred Molina como el Doctor Octopus. Todo además de incluir una aparición de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, por lo que el entusiasmo de Holland resulta entendible.

No obstante, lo que la mayoría de los fanáticos quieren saber es qué tan verdaderos son los rumores y el entrevistador del podcast decidió preguntarle a Holland cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Kirsten Dunst.

Con mucha cautela Holland aseguró que nunca ha conocido a Dunst, la actriz que interpretó a Mary Jane Watson en las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi. Todo mientras el actor de la próxima película de Uncharted argumentó que conoció a Andrew Garfield, el protagonista de The Amazing Spider-Man, en una premiación, y además agregó que solo se ha topado con Tobey Maguire, el Spider-Man de la trilogía que arrancó en 2002, durante algunas fiestas.

En ese sentido, al ser consultado sobre eventuales apariciones de esos actores en su nueva película de Spider-Man, Holland dijo: “Me gana, no lo sé. Si es así, todavía no me lo han dicho”. Todo antes de bromear con todas las posibilidades que abren los efectos visuales generados por computador y el hermetismo en torno a la película.

Así, pese a que durante el último tiempo hasta Marvel Studios y Sony han bromeado con que Holland suele revelar spoilers, todo apunta que sean cuales sean las sorpresas de la próxima película de Spider-Man, el actor no pretende adelantarlas y todo lo que anticipará es que es una cinta ambiciosa y con uno de los mejores momentos de su carrera.