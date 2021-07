Chile se queda nuevamente fuera de la fiesta de la Fórmula E

El Campeonato Mundial de Fórmula E no regresará a Chile la próxima temporada. La organización de la competencia de autos eléctricos dio a conocer el calendario provisional de la octava temporada sin que aparezca la capital chilena entre las elegidas.

Sin duda es una lamentable noticia para el motorsport nacional, considerando que la competencia siempre ha reconocido sus deseos de volver a Santiago. Cabe recordar que este año no se pudo concretar la fecha inaugural de la temporada debido al cierre de fronteras de Chile por el Covid-19, pero ahora los motivos no obedecen a algo relacionado con la pandemia, sino más bien a la distancia que existe con la nueva alcaldesa de Santiago.

Según indicó Alberto Longo al diario El Mercurio, la distancia con Irací Hassler, la electa y recién asumida alcaldesa, fue lo que derivó en la decisión. “No pude hablar con ella. No pude contactarla, desgraciadamente lo intenté por muchos medios y no se dio el caso. Tengo una audiencia con ella, que la pedí por la vía oficial a través de la web, y se me concedió para el 22 de julio... El problema es que ya había pasado la fecha que debía hacer el anuncio con la FIA, pero con gusto asistiré a esa reunión para intentar retomar la carrera a futuro”, precisó Longo al diario nacional.

Con esto, Chile mirará por televisión una temporada que contará con 16 fechas repartidas en 12 fines de semanas, donde destacan los estrenos de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Vancouver (Canadá) y la doble jornada final en Seúl (Corea del Sur). En Latinoamérica se mantendrá el e-Prix de México, donde se espera que se retorne a la capital azteca tras la carrera que se disputó este año en Puebla.

Calendario Fórmula E 2021/2022