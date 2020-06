El nuevo Changan CS15 debuta en tres versiones... y convivirá con la generación de salida

Luego de iniciar la preventa (aún abierta hasta el próximo 15 de junio), este martes finalmente Changan lanzó el nuevo CS15, que arriba con un look mucho más actualizado que aquel modelo al que reemplaza y que estaba en el país desde octubre de 2016. El Changan CS15 estará en los concesionarios en tres versiones, que varían según el equipamiento y transmisión, pero que comparten el motor 1.5 litros de 100 caballos y 145 Nm de par. Se ubicará por debajo del CS35 Plus y del CS55.

En concreto, la firma del Grupo Derco incluye en el portafolio las versiones Luxury MT (de entrada), Elite MT y Elite AT, las que convivirán con el viejo CS15 Comfort (ver nota), que es un equivalente al nuevo CS15 versión estándar en equipamiento. Así, este facelift profundo, que cambia en la parte delantera y trasera con una nueva parrilla y diseño del portalón, respectivamente, modifica levemente las proporciones. Mide de largo 4.135 mm (+35 mm), 1.740 mm de ancho (=) y 1.630 mm de alto (-5 mm), además de guardar 361 litros en el maletero. Tal vez, lo malo es que pesa 1.585 kilos, ganando 50 kilos sobre la balanza.

La nueva CS15 2020 equipa de serie elementos como llantas de aleación de 16″, barras de techo, espejos con señalizador y ajuste eléctrico, luces de función follow me home, neblineros traseros, volante con mandos, ventanas con filtro UV y pantalla central de 7″ con enlazamiento a Android Auto y Apple CarPlay. Las dos versiones más altas agregan llantas de 17″, sunroof y volante forrado en ecocuero.

En materia de seguridad, además de los requisitos indispensables para homologación, el nuevo Changan CS15 de entrada solo integra frenos ABS con frenos de disco en las cuatro ruedas y sensor de retroceso con cámara incorporada. Las dos versiones Elite, en cambio, suman cuatro airbags, monitoreo de subinflado de neumáticos y los controles de estabilidad y de partida en pendientes.

Bajo el capó no hay modificaciones, salvo por que ahora el motor Bluecore 1.5 litros cumple normas de emisiones Euro VI (el anterior era Euro V). Este propulsor aspirado de 16 válvulas y cuatro cilindros rinde 100 caballos y 145 Nm (la marca no especifica a cuántas rpm). Puede ligarse a una caja manual de cinco marchas, en el caso de los CS15 Luxury y Elite MT, y a una transmisión manual automática también de cinco cambios en el Changan CS15 Elite AT. El modelo homologa 14,6 km/l en ciclo mixto con la caja MT5 y 13,4 km/l, con la AT5.

El nuevo Changan CS15 Luxury MT tiene un precio de lista de $ 8.990.000, el Elite MT avanza a los $ 9.490.000, en tanto que el tope de línea Elite AT cuesta $ 10.290.000. Eso sí, a cada uno de ellos podrá descontarse $ 500 mil por concepto de bono marca.