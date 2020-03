El Changan CS35 Plus ahora suma una versión de motor 1.4 turbo

Tras anunciarse en agosto pasado, finalmente este miércoles Changan lanzó el SUV CS35 Plus con motorización turbo de 1.4 litros. Esta versión más alta del familiar para cinco pasajeros -que se ubica sobre el CS35 Plus 1.6 litros aspirado- llega en acabados Luxury y Elite, diferenciados entre sí por elementos como el tamaño de las llantas y el techo panorámico, entre otros.

En materia de especificaciones, el propulsor BlueCore de 1.392 cc entrega una potencia de 153 caballos (+38 Hp respecto del motor 1.6) y un torque de 255 Nm (+102 Nm). Se liga a la transmisión automática de siete relaciones, con la que logra un consumo de 13,4 km/l en régimen mixto (solo medio km menos que el rendimiento del bloque de 1.600 cc).

Mientras el CS35 Plus Turbo de acceso (Luxury) incorpora elementos como espejos de abatimiento eléctrico con calefactor, llantas bitono de 17″, luces follow me home, climatizador, sunroof, alzavidrios de un toque, seis parlantes, cluster de 7″, pantalla central de 10 pulgadas, cámara de retroceso, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de partida en pendiente, el tope de línea CS35 Plus Turbo Elite añade ruedas de 18″, techo panorámico, cámara de 360°, airbags laterales y de cortina, frenado de emergencia autónomo y sistema de alarma de colisión.

El CS35 Plus Turbo Luxury tiene un precio de lista de $ 12.290.000 y el Elite sube hasta los $ 13.490.000. En ambos pueden descontarse $ 500 mil por concepto de bono marca.