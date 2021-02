Transportaba plantas de marihuana en un camión, chocó con un paso sobre nivel y se le desarmó la caja

Hay reglas que no se pueden pasar por alto cuando se conduce un vehículo de carga. Primero, el peso bruto vehicular -para saber, por ejemplo, por qué vías se puede transitar o por qué puentes cruzar- y, segundo pero no menos importante, las dimensiones del camión, para no terminar como un desafortunado conductor en España, que chocó con un paso sobre nivel, destrozó el camión y dejó en evidencia su cargamento de varias plantas de marihuana.

El hecho ocurrió en el poblado de Gavà, en la provincia de Barcelona, y tal como muestra SocialDrive, el camioncito cerrado, un Mercedes-Benz Sprinter doble rodado, terminó con la caja de carga totalmente destrozada y tirada en la calle. Las plantas sufrieron pocos daños, pero evidentemente fueron decomisadas por la policía y el conductor fue detenido. Ahora deberá explicar de dónde sacó su cargamento y hacia dónde lo trasladaba.