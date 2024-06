“Declararé y aportaré antecedentes”: Carlos Contreras adelanta arremetida desde la cárcel en contra del Serviu

Este domingo 16 de junio se cumplió un año del estallido del caso Democracia Viva, en el marco del cual el Ministerio Público indaga presuntos delitos de fraude al Fisco en la suscripción de tres millonarios convenios entre la fundación del mismo nombre y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Bajo esa arista del denominado “lío de platas”-que ya suma más de 100 a lo largo de todo el país- se pesquisa el rol del otrora seremi Carlos Contreras, principalmente por los tratos con la disuelta ONG fundada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez.

Pero aunque la indagación encabezada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, ha dirigido parte importe de sus dardos en contra del arquitecto y del ingeniero civil, ambos han insistido en su inocencia. De hecho, las defensas de los dos imputados descartan ilícitos y atribuyen eventuales irregularidades a autoridades que estaban por sobre ellos. Entre otras, en contra de Verónica Serrano, a quien responsabilizan por haber “presionado” y apurado la firma de convenios.

Más allá de ella, en todo caso, el exseremi Carlos Contreras reveló recientemente a La Tercera -por medio de un escrito que hizo llegar a través de su círculo más cercano- que ha logrado recabar antecedentes que hará llegar al Ministerio Público para que quienes cometen irregularidades e ilícitos al interior del Serviu, queden al descubierto.

Lo anterior pues el viernes 24 de mayo la Fiscalía Regional de Antofagasta anunció la apertura de una nueva indagatoria por presuntos delitos en la falta de rendición o reintegración de recursos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional al Serviu.

“Por cumplir con mi palabra declarada, aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación que el Ministerio Público inició recientemente contra el Serviu. Espero con esto poder colaborar con el esclarecimiento de la verdad, y que de esta forma se establezcan todas las responsabilidades de quienes cometen irregularidades e ilegalidades dentro de Serviu”, manifestó la exautoridad.

“Llevo siete meses privado de libertad erróneamente”

En el documento de dos carillas escrito a mano, además, Contreras reflexionó sobre el caso que lo ha mantenido por cerca de siete meses en prisión preventiva, recordando que, desde un inicio, se dirigió a la gente que vive en campamentos para darles explicaciones.

“‘Renuncio al cargo, pero no a ustedes’ es la frase con que me comprometí con dirigentas y dirigentes de campamentos que me convocaron tras mi renuncia hace un año habiendo sido ya cuestionado públicamente por convenios firmados durante 2022. Fui a dar la cara en persona frente a la comunidad. ‘Yo no he robado ni he hecho uso inadecuado de los recursos destinados a ustedes’. Fui tajante entonces y lo soy ahora”, recordó.

Según compartió, en ese momento no fue increpado. Por el contrario, sostuvo, “recibí un significativo apoyo y voto de confianza que hasta el día de hoy me reconforta. Llevaba una año haciendo todo lo posible junto a ellos, directamente en el territorio, por lo tanto, conocían de cerca mi compromiso por ayudar a resolver sus necesidades”.

“Hoy llevo siete meses privado de libertad erróneamente, acusado de fraude por procedimientos y condiciones respecto al trabajo con fundaciones, todas prácticas implementadas desde 2019 por la jefatura nacional y regional de Asentamientos Precarios, esta última alojada en el cuestionado Serviu de Antofagasta. Han sido meses de revisión de documentos y declaraciones tanto para colaborar con la investigación como para defenderme de lo que falsa o erróneamente se me imputa”, relevó el exRD.

Asimismo, Contreras hizo presente -al igual que en ocasiones anteriores- que durante este tiempo privado de libertad ha debido “buscar apoyo para dar contención a mis padres, ambos mayores de 80 años. Sin embargo, soy consciente de que mis problemas familiares no son mayores a los de miles de familias que viven en campamentos o allegados esperando en una interminable lista por su vivienda”.

Por lo mismo, insistió, es que buscará aportar los antecedentes recopilados y que así -como recalcó- toda la información salga a la luz.