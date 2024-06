Las razones de Boric para elevar el tono con Argentina por construcción de base militar en territorio chileno

Tras días de cuestionamientos por parte de la oposición, esta mañana el Presidente Gabriel Boric golpeó la mesa con fuerza y sorprendió a la esfera política. En Francia, en el marco de su gira por Europa, el Mandatario se refirió a la instalación de una base militar argentina en territorio chileno y, de forma enfática, sentención que “deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”.

ALESSANDRO DELLA VALLE/Pool via REUTERS

“El Presidente, como Mandatario de este país, tiene que hacer valer la soberanía territorial de Chile. Ni más ni menos”, reafirmó esta mañana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

El pasado 29 de abril la Armada argentina inauguró el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″ en la frontera que divide al país con Chile, en la Patagonia. En ese contexto, unos paneles solares, según reportó Radio Biobío, pasaron por alrededor de tres metros a territorio chileno.

El endurecimiento del tono de Boric rápidamente tuvo efecto. Esta mañana, desde Cancillería señalaron a La Tercera que “hoy hemos sido notificados, a través de nuestra embajada en Argentina, que los paneles solares, instalados por error en territorio chileno, serán retirados dentro de los próximos días”.

La trastienda de esa notificación involucra una serie de gestiones. El viernes de la semana pasada, el gobierno chileno recibió una respuesta, vía correo, de la Cancillería argentina. En el mensaje dieron explicaciones y manifestaron las disculpas por la instalación de los paneles.

Sumado a eso, Boric y el Presidente argentino, Javier Milei, sostuvieron una conversación el domingo. De acuerdo a conocedores de ese intercambio, fue un saludo corto, pero que bastó para que el Mandatario transandino le encontrara la razón a su par chileno.

Desde La Moneda transmiten que anteriormente evitaron elevar el tono porque, desde un primer momento, el gobierno argentino hizo ver que la instalación de los paneles fue sin mala intención. Y el Ejecutivo chileno, según reconocen las mismas fuentes, creyó esa versión. Eso pasa, en parte, porque se trata de pocos metros de construcción.

De hecho, el jueves de la semana pasada el propio canciller, Alberto van Klaveren, señaló que se trataba de “un error de buena fe”.

De todas formas, hay un elemento que no gustó en Chile y que forzó al Presidente Boric a elevar el tono: que el gobierno argentino haya afirmado que recién removerían los paneles durante el verano. Eso generó molestia en el Ejecutivo, puesto que, según reafirman, es Chile quien decide la fecha, no Argentina. En ese contexto, luego de participar en UNESCO, el propio Presidente decidió hablar y puso el tema sobre la mesa.

La ministra Vallejo detalló esta mañana que “Gloria de la Fuente ha estado en permanente comunicación con el viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina, justamente para ver cuándo se puede concretar el retiro de los paneles (...). Esperamos que se formalice (...) la retirada de esta parte de la base militar durante esta semana”.

10/06/2024 VOCERIA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con respecto al tono del Presidente Boric, el diputado Raúl Soto (PPD), quien integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, manifestó que “me parece correcto el tono del Presidente. Está defendiendo la soberanía nacional, es Argentina quien vulneró nuestra soberanía y deben dar certeza retirando a la brevedad posible esas estructuras de nuestro territorio”.

De todas formas, Soto recomendó que “ahora lo importante es ser prudente y no seguir escalando el conflicto. No queremos que esto se salga de las manos, somos países hermanos y vecinos que tenemos que colaborar más allá de nuestros gobiernos de turno”.

Santiago 26 de Julio 2023 Entrevista al diputado Raul Soto. Foto: Juan Farias /La Tercera

Por su parte, el diputado Tomás de Rementería (Partido Socialista), quien actualmente acompaña al Presidente en su gira, dijo que él “ha tomado la decisión correcta, de imponer la posición chilena de que no se puede llegar y construir, aunque sea a dos, tres o diez metros del territorio chileno. Acá hay un tema que ha sido grave. Fue un error, pero los errores hay que subsanarlos (...). No pueden decir que ‘no tengo forma de arreglarlo’, como dijo el embajador argentino, que varias veces ha sido bastante insultante hacia Chile”.

En el contexto de la instalación de estas bases, a Boric se le ha cuestionado, por parte de la oposición, por las declaraciones que emitió en Buenos Aires en abril de 2022. “Siento una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me crie en la Patagonia y en la Patagonia no hay fronteras. Me parece importante que ese espíritu de colaboración lo podamos replicar a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”, indicó el Presidente en esa oportunidad.

Consultada con respecto a esos dichos, esta mañana Vallejo respondió que “una cosa es el intercambio y cultural que han tenido nuestros pueblos, Chile y Argentina, en la Patagonia. Evidentemente en la cultura no hay fronteras. Pero otra cosa muy distinta es vulnerar la soberanía territorial con la instalación de una base militar. Independiente de que sean paneles solares, es una base militar y eso no corresponde. El Presidente ha sido categórico en decir que eso se tiene que revertir”.