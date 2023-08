Condenan a dos años de libertad vigilada a chofer de taxi por la muerte de estudiante chilena en República Checa

Este lunes, el Poder Judicial de República Checa condenó a un hombre de 74 años, identificado como Josef Kasl, a dos años de libertad vigilada y la prohibición de conducir por cinco años por la muerte de Consuelo Zambra Villalobos, una joven chilena de 23 años que se encontraba de intercambio en la Universidad Charles, en Praga, capital del país europeo.

Según los detalles del caso entregados en la audiencia, dados a conocer por el medio checo Novinky, el hecho ocurrió el 31 de enero del presente año, cuando Kasl, quien trabajaba como taxista, estacionó su vehículo en un barrio de Praga y olvidó activar el freno de mano, lo que provocó que el automóvil comenzara a descender por una pendiente.

Luego, el taxi chocó contra un tranvía y se desvió hacia la acera donde se encontraba la joven, provocándoles heridas de gravedad al impactarla contra una vitrina de una tienda. A pesar de los esfuerzos médicos, no se logró salvarle la vida.

En la audiencia que se desarrolló en el Tribunal número 6 del distrito de Praga, Josef Kasl dijo que “quiero disculparme con la familia. No entiendo cómo puede pasar algo así. Es difícil para mí hablar, pero me gustaría disculparme. Hice una cosa sin sentido, no lo entiendo”.

Por su parte, la jueza Veronika Koropecka, del mencionado Tribunal, señaló que Kasl “ha mostrado remordimiento, confiesa plenamente y su relato se ajusta plenamente a los hechos establecidos”.

El abogado de la familia de Consuelo Zambra no se mostró satisfactorio con la sentencia e indicó que “perdieron una parte de sí mismos, perdieron a una de sus hijas. Era una estudiante excelente y dotada. Su estancia en Praga estuvo motivada por su deseo de hacer carrera en la diplomacia”.

Consuelo Zambra era licenciada en Estudios Internacionales, carrera que cursó en la Universidad de Chile.