Milei posterga anuncio de medidas económicas y vocero reconoce que “se vienen tiempos complejos”

En medio de la ceremonia de asunción de Javier Milei en Argentina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el domingo que este lunes a “primerísima hora” habría una conferencia de prensa para anunciar las primeras medidas de gestión. Sin embargo, el propio Adorni informó durante esta jornada que recién este martes Luis “Toto” Caputo, el flamante ministro de Economía, dará a conocer los primeros anuncios económicos.

“Mañana los anuncios económicos los dará Caputo”, afirmó Adorni en su primera conferencia de prensa. “Los desafíos económicos son enormes (...) Argentina vive en un estado de emergencia, el tema de la inflación es el tema central que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas estarán a cargo de Caputo y veremos si entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas el tema impositivo o no”, agregó ante la consulta de un periodista.

Según el diario Ámbito Financiero, las medidas económicas iniciales se presentarán con cuatro ejes centrales: un estricto ajuste fiscal para encaminarse rápido al déficit cero, un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial (que algunas versiones anticipan con un piso del 50%), una liberación de precios claves (como las tarifas, los combustibles y los sujetos a Precios Justos) y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central.

El propietario de un quiosco reorganiza los periódicos, un día después de la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, en Buenos Aires, el 11 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Sobre el compartimiento de los mercados ante la postergación de anuncios, Adorni sostuvo que “no me gusta hacer futurología, por lo tanto, hablaremos mañana sobre cómo reaccionó el mercado en el día de hoy”.

En todo caso, el vocero presidencial sostuvo que se vienen “tiempos de cambios que serán complejos”. Adorni consideró que Milei asume en “una Argentina desordenada, que nos ha ganado la decadencia”, al tiempo que enfatizó que “se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal”.

Sobre los trabajadores del Estado, Adorni dijo: “Es decisión del presidente Javier Milei poner en valor al empleado público. No estamos a de acuerdo con el empleo militante que no aporta y le quita funciones al empleado público (…) El privilegio es que una persona que no trabaja esté ocupando un lugar en el Estado. Hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con el empleo militante. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado”.

Milei encabezará este lunes en la Casa de Gobierno la primera reunión de su gabinete. Será a las 9.00, y se abordarán las primeras medidas que implementará su administración, informó el diario Página/12.

A las 11.00, Milei mantendrá una reunión bilateral, acompañado por la canciller Diana Mondino, con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de ese país, Wu Weihua, enviado especial del presidente Xi Jinping a la asunción del nuevo mandatario argentino, comentaron los voceros.