Contraloría desestima cuatro requerimientos de la oposición presentados contra el gobierno por la campaña informativa del plebiscito de salida

A solo semanas de la elección para el Consejo Constitucional, la Contraloría General de la República emitió cuatro dictámenes rechazando los requerimientos que presentó la oposición en contra del gobierno, a raíz de acusaciones de presuntas irregularidades en las campañas informativas que desplegó el Ejecutivo para el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre.

“En consecuencia de los antecedentes tenidos a la vista no es posible constatar el intervencionismo electoral denunciado”, dice uno de los dictámenes del organismo que preside el abogado Jorge Bermúdez.

Las resoluciones de Contraloría se hacen públicas justo el día en que el gobierno anunció su campaña informativa “Votar es importante, porque eres importante” de cara a la elección del próximo 7 de mayo. Anuncio que se da en medio de críticas que apuntan a la inacción de La Moneda para combatir la falta de interés generalizado -según los últimos sondeos- sobre la elección de consejeros constitucionales. De hecho, este lunes la UDI ofició al ente contralor para que tomara acciones por la poca información disponible sobre los comicios.

Los cuatro dictámenes

En concreto, las resoluciones de Contraloría rechazan cuatro denuncias presentadas por parlamentarios de oposición. Así, uno de los dictámenes se pronuncia sobre la acusación formulada por los diputados Diego Schalper (RN), Miguel Mellado (RN) y Paula Labra (Ind-RN), quienes denunciaron que las campañas denominadas “Hagamos Historia” y “Chile Vota Informado” impulsadas por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) constituían una forma velada de hacer intervencionismo electoral directo.

Sin embargo, el organismo con domicilio en Teatinos 56 desechó la acusación de los legisladores, argumentando que la “Segegob se encontraba habilitada para desarrollar iniciativas comunicacionales e informativas sobre aspectos de interés general del plebiscito de salida (...) y se enmarca en las atribuciones de este ministerio”.

“Se da cuenta de la realización de jornadas de diálogos ciudadanos en el segundo trimestre de 2022, en diversas comunas y regiones del país, bajo la temática “Educación Cívica: Hagamos Historia”, sin que resulte posible desprender, de esa sola mención general, que las actividades a que hayan dado lugar esas jornadas hubieren derivado en intervencionismo”, reza el dictamen de Contraloría.

Otra de las ofensivas de la oposición -esta vez presentada por diputados Republicanos y RN- apuntó a la participación de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en el programa Mucho Gusto de Mega, donde portaba un accesorio que simbolizaba la propuesto de texto constitucional. Según los parlamentarios, aquello implicaba una manifestación en favor de la opción Apruebo”.

La Contraloría, sin embargo, manifestó una opinión distinta: “Atendiendo que el prendedor en comento no tiene ninguna alusión a alguna de las opciones plebiscitarias, y considerando que la utilización de un objeto como el de la especie no importa la ejecución de una actividad de carácter político en los términos de la normativa que rige la materia, no resulta objetable su utilización por la ministra, ya que ello no afectó la prescindencia política que debe inspirar su actuación pública”.

Además, sobre las expresiones de algunos secretarios de Estado donde decían que votarían por la opción Apruebo, el organismo concluyó que “en ellas no se efectuó un llamado a la población a votar de una determinada manera, sino que se realizó un análisis político del texto constitucional vigente, considerando para ello situaciones que acaecieron con anterioridad a la gestión actual del gobierno en la tramitación legislativa de los proyectos a que se refiere”.