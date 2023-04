Las huellas de Irací Hassler en Sierra Bella y las pruebas del dueño de la exclínica para situarla como artífice del fallido negocio

En 10 días las relación entre la Municipalidad de Santiago e Inmobiliaria San Valentino, propietaria de la exclínica Sierra Bella, se desmoronó por completo.

Horas después de que Contraloría emitiera su pronunciamiento respecto de la millonaria transacción que vinculaba a ambas partes, el jueves 13 de abril, la empresa representada por Felipe Sánchez se mostraba disponible a enmendar junto al municipio los reparos que permitieran concretar la compraventa. Sin embargo, al mismo tiempo la jefa comunal, Irací Hassler, le cerraba la puerta a cualquier fórmula en ese sentido, pues para ella el proceso se había objetado totalmente.

Así, de tener una postura colaborativa, San Valentino pasó a la ofensiva y comenzó ese mismo jueves a analizar qué medidas emprenderían. Y es que por lo demás, como aseguran desde el entorno de Sánchez, se enteraron por la prensa de la decisión de Hassler de desistir de la compra y recién fueron contactados por la jefa de gabinete de esta el lunes 17.

Así, este lunes la inmobiliaria confirmó vía comunicado que presentarán acciones legales “destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa”. Esto, agregaron, con miras a proteger “nuestros legítimos intereses como vendedores” y porque, además, solicitaron una nueva tasación y estudio a una universidad tradicional del país que demostraría que el pago por más de ocho mil millones que se había comprometido no tendría, como adelantan, nada de descabellado.

Pero como pudo recabar La Tercera PM, esta no sería la única carta que jugarán. Además, San Valentino está analizando llegar a tribunales para que se persigan responsabilidades personales y ahí, el foco estará puesto en la propia alcaldesa, pues como advirtieron en el mismo escrito que divulgaron durante esta jornada, fue ella “quien dirigió personalmente las negociaciones, en la única instancia de negociación directa” que hubo entre las partes el pasado 20 de diciembre, en una cita realizada en la municipalidad.

Frontis de la Clínica Sierra Bella.

Como indicaron en el mencionado documento de siete carillas, “desde octubre hasta la fecha de la firma de la compraventa hubo reuniones y contacto con distintos funcionarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022, pero sólo existió una instancia de negociación y esta fue en una reunión presencial el día 20 de diciembre a las 15:00 horas, en la municipalidad, reunión a la que nos citó la alcaldesa Hassler, y en la que ella personalmente llevó esta negociación”.

Desde Santiago, de todas maneras, se limitaron a indicar que: “La Municipalidad lamenta la decisión de la Inmobiliaria San Valentino, toda vez que lo esperable era contar con la voluntad del vendedor de rescindir el contrato de mutuo acuerdo”.

“Fue la alcaldesa Hassler quien en persona negoció el precio”

Según insisten desde Sierra Bella, en la reunión del 20 de diciembre se llevó a cabo la única negociación entre la inmobiliaria y Santiago respecto del precio del inmueble en cuestión. “Todo contacto fuera de esa reunión se limitó al intercambio de documentación propia del proceso, entrega de información relativa a los requerimientos e insumos para la evaluación de los organismos internos municipales”, recalcaron.

En ese sentido, reiteraron que “la alcaldesa Hassler (fue) quien en persona negoció el precio (...) y fue la municipalidad quien nos buscó, ofreció la compra y tramitó cada etapa del proceso de aprobación en sus distintas instancias internas”.

Asimismo, en relación al precio ofrecido por Hassler, señalaron que siempre “se nos dijo que se fundaba en distintos elementos, los que eran el costo de construir algo similar o sustituto en el mismo sector, del tiempo que esto demoraría con los costos asociados a dicha demora, de la necesidad que tenían urgente de trasladar y reponer el CESFAM Padre Orellana, y la de entregar nueva infraestructura y metros cuadrados de salud para la comuna”.

Dada la relevancia del encuentro donde discutieron los montos, como asegura San Valentino, sugirieron la suscripción de un acta “que señale los participantes y las tratativas ahí abordadas”, pero según ellos el municipio dijo que no era necesario. La invitación -según la empresa- se realizó por teléfono, pero ésta no aparece en la información contenida en la sección de Transparencia Activa del municipio.

Por lo mismo, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Alberto Precht indicó que se estaría ante serias irregularidades. “Irací Hassler en abierta contravención a la ley de lobby debiese ser denunciada y sancionada por Contraloría al no registrar reunión con San Valentino”, escribió en su cuenta de twitter.

“Pretende desconocer sus obligaciones”

Producto de la forma en que se dio la ya fallida transacción, San Valentino considera que Irací Hassler estaría tratando de tercerizar responsabilidades y “desconocer sus obligaciones”, por lo mismo, recalcan, no se limitarán en pedir sólo la compraventa forzosa en tribunales.

“En mi opinión los negocios comprometen de manera seria y de buena fe a las partes, debiendo respetarse los actos suscritos, la palabra empeñada y las obligaciones correlativas contraídas”, se indica en la declaración firmada por Sánchez.

Y se agrega: “Culpar a los tasadores contratados por la municipalidad en una operación de esta magnitud, deslindando en terceros las responsabilidades que le competen principal y personalmente a la alcaldesa Hassler como jefa superior del servicio, más aún cuando cuenta con una formación profesional y académica, la que es a lo menos suficiente para que ella hubiese observado y decidido responsablemente en esta operación y no así responsabilizar a sus asesores”.

En ese sentido, el presidente del Consejo Para la Transparencia, Francisco Leturia, aseguró que el municipio no puede sólo desistir del contrato. “Aquí hay varios problemas de transparencia que debemos aclarar hasta las últimas consecuencias. Primero, no puede ser que estemos conociendo la historia por goteo; segundo, no puede ser que las instituciones empiecen a funcionar cuando el contrato ya está cerrado; y, tercero, tampoco es correcto que se nos diga que la municipalidad se va a desistir del contrato cuando ya está firmado y lo único que puede hacer es no cumplir o incumplir el contrato como correctamente ha dicho la vendedora”, dijo.

“La empresa vendedora podría llevar el contrato a los tribunales y obligar a la municipalidad de Santiago a cumplirlo por la fuerza y, además, a indemnizar perjuicios, es decir, la situación puede ser mucho peor de lo que hasta ahora sabemos y por eso es importante que se aclare lo antes posible”, complementó el abogado.

Santiago: “Se emprenderán todas las acciones legales”

Al cierre de esta edición, en un breve comunicado, el municipio de Santiago aseveró que “la Municipalidad de Santiago lamenta la decisión de la Inmobiliaria San Valentino, toda vez que lo esperable era contar con la voluntad del vendedor de rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Lo anterior, acogiendo las observaciones de la Contraloría y que fueron acatadas en su totalidad por el municipio, desistiendo así de perseverar en la compra del inmueble”.

Y agregó que, “en esa misma línea, se emprenderán todas las acciones legales para resguardar los intereses de la municipalidad”.