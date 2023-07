“Garantías de contratos, del banco, de fundaciones”: el contenido que tendría la caja de seguridad robada en Desarrollo Social según la exministra Rubilar

“Estoy muy impactada”, dijo de entrada la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, al referirse al robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las oficinas de esa cartera, ubicada en calle Catedral.

Rubilar, en conversación con el matinal de Chilevisión, entregó detalles de cómo es la seguridad de ese edificio, donde trabajó siendo secretaria de Estado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Los robos habrían ocurrido en dos pisos del inmueble.

Al referirse a la caja fuerte, que contendría varios documentos de contabilidad, Rubilar señaló que era de grandes dimensiones. “No es chiquitita. La que nosotros tuvimos debe haber tenido un metro y algo, una gran caja fuerte que costaba mucho ingresar. (...) para entrar a esa caja fuerte tendría que haber sido con una bomba o la clave”. “Yo creo que no se la llevaron porque estamos hablando de una caja fuerte gigante”.

En ese sentido, detalló qué había adentro de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social cuando ella era la jefa de la cartera: “Todo lo que son las garantías de contratos, del banco, de fundaciones. Todo lo que tenían que dejar como respaldo para el ministerio. Todos los papeles que eran, entrecomillas, garantías de platas estaban en esa caja fuerte. Los timbres de las firmas, las cosas que eran como los documentos importantes asociados a la plata”.

De acuerdo al parte policial, tres sujetos con overoles blancos y mascarillas se llevaron los elementos robados en un carro de carga, que luego pusieron en un vehículo marca Chevrolet, modelo Sonic.

La fiscalía se encuentra investigando los supuestos traspasos irregulares de dinero desde el Estado a fundaciones ligadas a Revolución Democrática, partido del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

20/07/2023 FACHADA DESARROLLO SOCIAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Seguridad del edificio

La ministra, además, relató un hecho que da cuenta de la seguridad del edificio. Al menos en ese tiempo. Según dijo había un protocolo de seguridad “muy complejo”.

“En una oportunidad fui un día que no era hábil, había coordinado con mi jefe de gabinete, pero había un enredo porque, como la Subsecretaría de Servicios Sociales coordina la administración del edificio, desde la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) había que mandar un mail diciendo que uno iba a entrar. Además, había que acreditar las patentes, no podía entrar cualquier vehículo”.

En ese sentido, tras la falta de un mail de la DAF, Rubilar dijo que no pudo entrar al ministerio. “Llegué y no podía entrar al ministerio hasta que llegó el mail. Me tenía afuera el guardia, Yo no podía entrar. Este protocolo era tan estricto que yo no podía entrar”.