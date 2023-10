Gobierno baja alerta amarilla por volcán Villarrica y disminuye perímetro de acercamiento al cráter

Este viernes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó de la decisión de cancelar la Alerta Naranja que regía en un sector de la región de La Araucanía, por la actividad del Volcán Villarrica. De esa forma, la zona vuelve a estar en Alerta Amarilla, reduciéndose el perímetro de exclusión de cinco a dos kilómetros.

La decisión fue planteada por Sernageomin ante el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) que se llevó a cabo esta mañana, y donde participó el delegado presidencial regional, José Montalva, y la directora de Senapred, Janet Medrano.

De acuerdo a lo informado por el delegado Montalva, en los últimos días el volcán ha mostrado estabilidad en su condición, por lo que se reduce el riesgo de erupción.

“Baja la alerta, esto no significa que ya no siga la alerta, pero sí que baja y que las restricciones son menores, porque ya no so cinco kilómetros, sino que son dos”, detalló el delegado.

Respecto a la nueva situación en la zona, desde Senapred, Medrano señaló que “Sernageomín ha informado que, de acuerdo a su análisis técnico, la alerta técnica naranja vuelve al nivel que estaba anteriormente, alerta técnica amarilla. (...) Esto significa que hay varias gestiones que van a volver a su nivel anterior. Es decir, todas las personas que fueron trasladas en los servicio de salud, vuelven a sus servicios de origen o a los Eleam donde residían”.

Asimismo, informó que el martes 10 de octubre se retomarán las clases presenciales en los colegios de Pucón y de Villarrica.

A propósito del fin de semana largo que se aproxima, puesto que el próximo lunes 9 de octubre es feriado en conmemoración del Día del “Encuentro de Dos Mundos”, conocido anteriormente como el “Día de la Raza”, y que contemplaría un aumento de visitantes en la zona, el delegado Montalva hizo un llamado a la “tranquilidad” y aseguró que los 2 km de perímetro del volcán “no incluyen las cuevas volcánicas ni el Parque Conaf”.

De hecho, informó que el Parque Nacional de Villarrica abrirá sus puertas esta jornada “a partir de las 14.00″.

Las autoridades señalaron que las actividades en la zona se comenzarán a retomar de forma “paulatina”. En esa línea, Montalva hizo un “llamado a la responsabilidad de las empresas y particulares, para que respeten estos 2km desde el cráter, pero todas las demás actividades tener la tranquilidad de que no hay ningún problema para poder visitar tanto la comuna de Curarrehue, Pucón y Villarrica”.