Hurto, lesiones y porte ilegal de munición: el prontuario del supuesto autor del asesinato del carabinero en San Antonio

Como Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo fue identificado el sujeto detenido por su presunta autoría del asesinato del sargento Carlos Retamal, en un hecho ocurrido el domingo en medio de carreras clandestinas de autos en San Antonio.

El sujeto, de 24 años, cuenta con varios antecedentes policiales. De acuerdo a los registros de Carabineros, cuenta con una detención por hurto agravado en Melipilla en 2019, posesión, tenencia o porte ilegal de munición en San Antonio en 2019, infringir normas sanitarias en medio de la pandemia, en El Monte en 2020, lesiones leves en 2020 y otra detención en Melipilla en 2021.

Además, en medio de carreras ilegales de auto, el sujeto mantenía su licencia de conducir suspendida.

Pese a todo, al no tener condenas previas ni alguna investigación por estos hechos, no registra antecedentes judiciales. Es por ello que la abogada defensora, Carla Pérez, de la Defensoría Penal Pública, afirmó que tiene “irreprochable conducta anterior”. Esta figura legal, explicó la abogada, “hace referencia a no tener condenas en su contra”.

Asimismo, la abogada dijo que Rodríguez Carvallo sufrió una descompensación al interior del cuartel de la PDI. Yo llegué al cuartel de la Policía de Investigaciones a la 1.29. Los funcionarios me facilitaron una sala de entrevistas, que es lo que corresponde. Cuando estábamos entrevistándonos, don Jeremy se desmayó, se descompensó y comenzó a convulsionar. Tanto así que tuvo que llegar el Sapu para compensarlo”. Pérez dijo que el hombre no tiene problemas de salud previos. “Ese es el motivo por el cual no prestó declaración”, agregó. La abogada subrayó que el sujeto “no está confeso”, dijo en conversación con Canal 13.

El control de detención se realizará a las 11.00 de hoy.

El sargento Retamal fue agredido con un fierro en la cabeza. Falleció dos días después tras permanecer internado en situación crítica producto del golpe.