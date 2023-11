Abogado de Luis Hermosilla: “Tengo antecedentes que la filtración vendría del ámbito político”

Cerca de las 10.30 horas efectivos del OS-7 de Carabineros llegaron hasta las oficinas del abogado Luis Hermosilla, ubicada en Alonso de Córdova, Vitacura. El allanamiento se enmarcó en el caso que involucra al abogado y que estaría relacionado al supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

El hecho fue destapado el miércoles cuando se revelaron una serie de audios donde Hermosilla se refiere a millonarios pagos a algunos funcionarios de esos organismos en el marco de una causa contra el empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, indagadas por la CMF.

Tras la diligencia policial, a eso de las 12.20, el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, enfrentó a la prensa. En una larga declaración, de más de 40 minutos, el abogado reiteró de que a su juicio sí habría un delito y que este podría ser de cohecho. Eso sí, no profundizó en quién cometió ese ilícito. “Las alternativas son obvias, aquí puede haber alguien tratando de tapar cosas”. “No creo que eventualmente él haya cometido delito”, agregó el abogado defensor.

Los policías incautaron teléfonos, celulares, cámaras y computadores. “Tengo la información que esto habría venido desde el ámbito político, la decisión de filtrar esto, no me consta, pero me hace sentido porque hay algo raro en todo esto”, aseguró. El jurista afirmó que dicha idea se la había señalado un periodista. “Un colega suyo (le dijo a la prensa) me entregó la información confidencialmente que esto venía del ámbito político”.

“Tiene algo raro esto. Nadie de los que participa en la reunión, ni los exsocios, salen beneficiados con esto”, cuestionó. Ayer, el abogado tuvo una entrevista con radio Biobío donde entregó sus primeras impresiones del caso. “Tengo antecedentes que esto (la filtración) vendría del ámbito político, pero no me consta. Y lo que he pedido para ser responsable es que se investigue”.

Con todo, el profesional dijo que la filtración tiene que ser indagada. “La tiene que investigar administrativamente el Estado chileno y la tiene que investigar el Ministerio Público, y de quienes se detecten responsabilidades, tendrán que responder por ellas (…) Pero, además, creo que es fácil investigar también quién y para qué, eventualmente, hizo esta filtración de esta forma tan grotesca”.

“Vamos a colaborar y no se va a negar los contenidos de la grabación”, sostuvo, y adelantó: “Mi impresión es que en un mes y medio todo va a estar más o menos claro”.

Hermosilla agregó que estaban evaluando una posible declaración de su hermano ante la fiscalía.

Por otra parte, por la mañana, la abogada María Leonarda Villalobos Mutter (51), quien también está en el audio y figura como imputada en el caso, prestó declaración por segundo día seguido en la Fiscalía Oriente. Ayer, declaró por cerca de 10 horas.

Los vínculos políticos de Hermosilla con la política

Los primeros acercamientos de Hermosilla con el mundo político fueron en los años 70, cuando mientras se encontraba cursando la educación secundaria, a los 14 años, se unió a las Juventudes Comunistas. Con el correr de los años, los caminos del abogado han estado marcados por la transversalidad. En 1999 apoyó la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quien se enfrentaba a Ricardo Lagos.

En 2018 fue asesor legal del Ministerio del Interior durante la administración Sebastián Piñera, representando al gobierno en las querellas por la muerte de Camilo Catrillanca. En 2019 defendió al entonces ministro del Interior y su amigo, Andrés Chadwick, ante la acusación constitucional presentada en su contra, la misma que fue respaldada en el Congreso, inhabilitando al exsecretario de Estado a ejercer cargos públicos por cinco años. Representó también al Ejecutivo en el caso Luchsinger-Mackay.

Este 2023, Hermosilla asumió un nuevo rol en la defensa de una figura política. En el marco del lío de platas, el abogado tomó la defensa del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi. Sin embargo, el vínculo con el exdiputado se quebró luego que estallara la situación con el audio.