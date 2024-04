Exministro Hernán Larraín insiste en que nunca recibió “una solicitud” de Hermosilla por nombramiento de jueces

El exministro de Justicia Hernán Larraín, quien lideró esa cartera en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, participó este lunes de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la Cámara de Diputados, en el marco del caso Audio.

En la instancia, Larraín abordó nuevamente la polémica por la supuesta influencia del abogado Luis Hermosilla en designaciones de cargos en el Poder Judicial mientras él estuvo a cargo de la cartera de Justicia, asegurando que nunca recibió sugerencias de parte del jurista. Ya había manifestado dicha versión a través de una declaración pública el pasado 27 de marzo, pero esta fue la primera vez que se refería al respecto de manera presencial.

“Voy a reiterar eso y quiero dejar constancia en esta comisión de mi opinión: en cuanto a la influencia que dicho abogado (Hermosilla) pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda administración del presidente Piñera, donde me desempeñé como ministro de Justicia y de Derechos Humanos durante los cuatro años en su gobierno, puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente”, partió señalando ante los parlamentarios.

Luego agregó: “Personalmente no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial para que nuestras decisiones en esta materia fueran basadas en criterios objetivos, fueran autónomas. La responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder. No lo hubo entonces y no los ha habido con posterioridad porque nos esmeramos en esa materia”.

Además, e inquirido por parte del timonel de la comisión, Daniel Manoucheri (PS), Larraín indicó que no tiene antecedentes de “otras actuaciones que puede haber tenido el señor Hermosilla en estos procesos”. Eso sí, reconoció que cuando era ministro sí recibió algunas sugerencias para los nombramientos, pero aseveró que “no fueron muchas” y que no las consideró.

“Más allá de esa práctica histórica de efectuar sugerencias -que muchas personas practican ante los tribunales o ante el Ejecutivo, precisamente por la discrecionalidad que tiene este mecanismo-, nuestros procedimientos, los que a mí me correspondió aplicar, o en los que intervine, se sujetaron a criterios objetivos y no tuvieron en cuenta dichas sugerencias cuando éstas se manifestaron. Procuré actuar siempre en forma autónoma junto a mi equipo y tuve en ello pleno apoyo presidencial”, aseguró.

“Yo estoy muy tranquilo”

El otrora titular de Justicia enfatizó en que durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias, “en 24 años, no hubo nunca alguien -me refiero a un grupo privado, alguien interesado en un proyecto de ley, un particular, una empresa, etcétera- que me pidiera votar de alguna manera determinada”. Es ese sentido, defendió su trayectoria, mencionando que fue presidente de la Comisión de Técnica y Transparencia por varios años en el Senado y autor de la Ley de Transparencia.

Asimismo, dijo que si alguien le hizo alguna sugerencia “fue eso” y lamentó que en algunas oportunidades “alguien esperaba que porque me hacía llegar una sugerencia, podía haber un nombramiento”, ya que éstos “se hacían realmente, coincidieran o no con la propuesta, en el mérito de los casos que conocíamos”.

Según Larraín, desde el gobierno de Piñera y desde su cartera se “esmeraron” en aquello, puesto que consideraban que “la discrecionalidad que ha existido en los nombramientos en el pasado, no siempre, pero en muchas ocasiones, le ha hecho daño al Poder Judicial”. De hecho, recordó que durante la administración del fallecido exmandatario ingresaron proyectos de ley para reformar el sistema de nombramientos.

“Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo por la forma en como durante esos cuatro años actuamos, y por el respaldo que tuve siempre del presidente (Piñera) respecto de esta forma de proceder. Y yo creo que ese es el tema al cual yo quiero volver y subrayar, porque, repito, es lo que me da a mí tranquilidad de conciencia”, cerró.