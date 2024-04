Caso Audio: contralora (s) Dorothy Pérez descarta “de manera tajante y absoluta” tener vínculos con Luis Hermosilla o Leonarda Villalobos

“Yo descarto de manera tajante, absoluta y completa, cualquier relación profesional o de otro tipo con el señor Hermosilla o con la señora Villalobos. Yo nunca he hecho ningún trabajo con ella”.

Con esas palabras la contralora (s) Dorothy Pérez descartó mantener algún vínculo con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes en junio de 2023 protagonizaron una reunión con el empresario Daniel Sauer en la que se habló de pagar coimas a funcionarios públicos, hecho que derivó en el caso Audio y que hoy está siendo investigado por el Ministerio Público.

La contralora asistió a una nueva sesión de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la Cámara de Diputados. Allí fue consultada por el diputado Miguel Mellado respecto a su relación con los involucrados en el caso Audio, en virtud de los antecedentes revelados por Ciper Chile, donde se indica que Pérez asistió junto a su esposo a una comida en la casa de Leonarda Villalobos.

En su momento, Pérez, a través de una declaración, negó conocer o haberse reunido con Hermosilla, aunque sí admitió que conoció a Villalobos en dicha comida. Bajo es contexto, la contralora refirmó su versión este lunes y recalcó que no mantiene “ninguna relación” con los juristas.

“No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ni ningún tipo ni profesional ni por escrito tampoco. Ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría”, sostuvo.

Versión similar manifestó sobre Leonarda Villalobos, a quien conoció -según explicó- en la cuestionada reunión donde asistió junto a su marido.

“Lo que sucede es que su marido (de Villalobos), que es un exfuncionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, hace muchos años, el año 2014, me invitó a una actividad a su domicilio, y yo no sabía que estaba casado con la señora Villalobos. De hecho, yo lo dejé de ver mucho tiempo. Entonces, me invita a esta actividad, que es una actividad social, una tertulia, donde habían diez personas más, todas exfuncionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría”, detalló.

En esa línea, Pérez agradeció la pregunta del diputado y aseguró que eso le permitirá “aclarar y despejar, de una vez por todas, aquellos comentarios malintencionados que yo he visto”.

“Yo llego a ese domicilio, a una cena de exautoridades, donde la mayoría de los temas que se conversaron fueron temas de qué es lo que estaba pasando en el acontecer nacional e internacional. Entonces, en ese evento en particular, yo conozco a la señora Leonarda, me la presentan y me dicen ‘las recuerdas, ella es del Ministerio de Educación también’; bueno, ella trabajaba en otro edificio, por ende, yo tampoco la conocí durante los años en que trabajé en el ministerio”, explicó.

En ese sentido, la contralora (s) acusó que el hecho de que dicho encuentro sea “interpretado o expuesto como una reunión casi de revisión patrimonial, como de tratamiento financiero, o alguna reunión entre los tres con el señor Hermosilla, todo ese tipo de especulaciones que se han hecho, la verdad es que es un error y es un error grave, que no solo empaña a las personas, sino que también eventualmente a las instituciones”.

“Sumarios sí han ido avanzando”

En la instancia, Dorothy Pérez se refirió también a las labores que ha llevado adelante la entidad que lidera, en el marco del caso Audio. En ese sentido, aseguró que actualmente existen “sumarios administrativos” en curso, instruidos por la CMF y el SII.

En esa línea, explicó que “lo que ha estado haciendo la Contraloría es monitorear que esos sumarios efectivamente avancen”. En ese sentido afirmó que los “sumarios sí han ido avanzando”.