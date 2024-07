Valencia por incautación de teléfono del fiscal Carlos Palma: “En Chile no hay nadie sobre la ley”

“Se vea bien o se vea mal, la verdad es que es un asunto estético respecto al cual a mí no me corresponde intervenir”, afirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia, consultado en el Congreso este miércoles por la incautación del teléfono móvil del persecutor regional de Aysén, Carlos Palma.

Palma es indagado por una querella que el abogado Fernando Leal presentó a partir de un reportaje de Ciper Chile, en que se reveló un diálogo por WhatsApp que el fiscal regional de Aysén sostuvo con Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, durante el proceso en que el Senado discutía la propuesta de fiscal nacional del Ejecutivo.

La conversación se conoció por un pantallazo que Palma le envió al abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono fue incautado por el Ministerio Público tras conocerse el audio que revelaba presuntas coimas a funcionarios públicos. El medio plantea que Migueles le habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz.

“Respecto de esos mensajes de WhatsApp que aparecieron difundidos en el medio Ciper, respecto al cual también al fiscal regional se le entrevista, se transmite su versión, se abrieron dos investigaciones. Una investigación administrativa, que en tanto administrativa es reservada, por lo tanto su contenido no corresponde, no procede, que me refiera sobre el particular y una investigación penal. Esa investigación penal, conforme a nuestra normativa interna, también se origina en la presentación de querellas por terceros”, expuso Valencia para contextualizar.

A continuación, el jefe del Ministerio Público indicó que todas esas causas penales, conforme a la normativa interna de la institución, tienen que ser investigadas por un fiscal regional, cuando la investigación se dirige contra un fiscal regional.

“Esto es formal. Aquello no obedece a la existencia de mérito o no de la imputación. La imputación podría no tener ningún mérito. Lo que es relevante es que aquí se dirige una investigación o se dirige una querella en contra de un fiscal regional. Y en consecuencia, sea cual sea el mérito, conforme a nuestra ley, lo que procede es que sea un fiscal regional el que la investigue”, indicó el fiscal nacional.

En el marco de esa investigación se designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, para dirigir esa investigación.

“Hoy en la mañana, ella ha manifestado que se dictaron algunas diligencias en esa investigación y entre esas diligencias estaba la incautación o el retiro de algunos implementos electrónicos de este fiscal regional investigado y de una tercera persona. Esa es la situación”, detalló Valencia.

El jefe del Ministerio Público reconoció que a la institución no le resulta “cómodo” que un fiscal regional esté siendo investigado, aunque afirmó que eso “ocurre con bastante frecuencia”, porque muchas personas presentan denuncias o querellas.

“Vamos a velar por la aplicación de la ley, caiga quien caiga”

“No es común, sin embargo, que se incaute un teléfono celular. Pero la fiscal regional, a cargo del caso, entendió que eso era necesario, Un tribunal de la República estimó que había mérito y esa petición se justificaba. Y por esa razón hubo una orden judicial para entregarlo”, planteó.

Tras eso, el fiscal nacional recalcó que “en Chile no hay nadie sobre la ley”.

“La investigación que lleva la fiscal Bittberg es para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si se cometieron delitos o no se han cometido delitos. Y si se cometieron delitos, quiénes los pudieron haber cometido. Eso todavía es un asunto que tiene que establecerse con la investigación. Pero vamos a insistir en esto, quizás hasta el límite de la majadería, vamos a velar por la aplicación de la ley, pase lo que pase, pese a quien pese, pise a quien pise y caiga quien caiga”, cerró.