Leonarda Villalobos: “Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión”

Fue quien detonó el denominado caso Audio. La abogada María Leonarda Villalobos grabó la conversación en que Luis Hermosilla habló de estar “haciendo una huevá que es delito” y que cambió su vida completamente.

La filtración del audio abrió un escándalo judicial, a partir de la publicación del registro en Ciper. “Ella grabó ese audio, las circunstancias en que se encontraba hacen inexigible la realización de una conducta distinta. Es imposible pensar que luego de saber que ella y su familia habían sido estafados, se encontraba en un contexto normal”, explica su abogada, Alejandra Borda.

Los socios del factoring Factop -Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg- fueron formalizados esta semana por delitos tributarios a través de la emisión de boletas falsas, en un caso que comenzó a mediados de 2023, pero que con la revelación del audio tomó otro cariz.

Por primera vez en una entrevista, Villalbos se arrepiente de las consecuencias, pero no del hecho mismo de apretar el botón “grabar”. Según su versión de los hechos “esta situación ha sido súper compleja. No puedo desconocer que yo a Alberto Sauer -patriarca de la familia y también formalizado- le tenía un cariño bastante grande, pero se me fue cayendo. Y eso es lo que me complejizaba harto. Ver la audiencia de formalización por el Poder Judicial fue súper fuerte”.

¿Qué vio ahí que le impactó?

Ver a las personas en las cuales tú habías confiado siempre, formalizadas. Fue fuerte, pero estoy armándome de nuevo, estoy tratando de reconstruirme. Doy gracias a la audiencia del día martes, donde reconocieron los defensores de Rodrigo Topelberg que ellos tenían el audio y que yo, a la única persona que se lo había enviado, era a doña Yael Speisky en el contexto de que estaba hablando con una colega y que ella tenía que velar por el cuidado de su marido (Topelberg), pero a la vez de su cliente.

¿No esperaba la filtración?

A mi me desarmó recibir la llamada de un periodista, donde me dice que tiene información que me puede destruir la vida y efectivamente así fue. Yo no soy un tipa expuesta, puedo ser sumamente extrovertida, pero yo soy bajo perfil, soy piola, no me gusta estar expuesta. Y eso me desarmó mucho. O sea, ver a mis hijos, a mi marido y a mis amigos vulnerados es súper complejo. Lo único que trataste de hacer y lo único que hiciste fue ayudar.

¿Cómo recuerda el 22 de junio del 2023, día en que graba la reunión?

Ese fue un día bastante especial porque hay que irse unos días hacia atrás. El 18 de junio se libera el expediente administrativo de la CMF y yo lo descargo, lo imprimo y me dedico a leerlo. Me llamó mucho la atención un par de declaraciones que salían en ese expediente. Y las voy ojeando y subrayando. Y llamo a una persona y le pido antecedentes para poder contrastar lo que esa declaración decía. Me la manda y me dedico a hacer un cuaderno con toda esta información. Y voy reuniendo antecedentes de cada una de esas empresas que aparecen ahí y me voy al conservador de comercio, buscándolo. Veo las participaciones societarias, veo todo lo que uno puede ver en el conservador de comercio. O sea, el capital, la participación, el objeto social, etc. Las voy anotando, las voy desglosando.

¿Qué le llamó la atención?

Que todas tienen el mismo domicilio. Y de ahí voy a la consulta tributaria del SII y veo si tienen RUT, si tienen iniciación de actividades, si están abiertas, si no están abiertas, si tienen cumplimiento, si no tienen cumplimiento, así armé esta información. Y el día 22 de junio yo voy al SII a entregar información de otra persona, de otros clientes que estaban en proceso de fiscalización. Salgo de ahí, me estaciono en el lugar de siempre, el famoso llamado estacionamiento del servicio.

¿Tenía estacionamiento allí?

Eso no es así. Eso es un estacionamiento que está entre Amanda Labarca y la calle que está al costado de la torre Entel. No sé ni cómo se llama, pero es un estacionamiento público. De hecho, cuando yo declaré ante el SII el fiscal me pregunta por dónde ingresé, y le dije que por la puerta del Servicio. Bueno, ese día 22 de junio estaba lloviendo muy fuerte y al salir a la calle, voy caminando e iba con un cuaderno que me había regalado mi hermana, que es una carpeta de cartón, pero era muy bonita. Al parecer daba la impresión de que llevaba un notebook adentro. Y dos cabros chicos me pegan un puñetazo y me la quitan. Entonces les digo “oye, es un cuaderno, devuélvemelo”, y lo miran, se devuelven y me lo tiran al suelo porque efectivamente era un cuaderno. Me quitan mis aritos, me rajan la oreja y me pegan un combo.

Eso está en el audio, incluso...

Sí y yo tenía tanta indignación ese día, más aún con ese hecho de haberme pegado, que igualmente me fui a la reunión donde Luis Hermosilla. Mi objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas.

¿Ese fue el origen de su intensión de grabar?

Sí, claro. O sea, ese hecho yo lo había descubierto 48 horas antes.

¿Antes de ir a esa reunión, comentó con alguien su idea de grabar?

No. Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión.

Su llegada a Factop

Villalobos relata que su primer contacto con Factop fue a través de Alberto Sauer, el patriarca de la familia, y padre de Daniel y Ariel. Eso ocurrió en el año 2017 y, según la abogada, “yo les ayudaba en los procesos de representación ante el SII”.

A quien primero conoció fue a Alberto Sauer. Dice que desconoce por qué la contactó, pero lo primero que le consultó fue el proceso de regularización pendiente que tenía por la compra de un automóvil.

La conversación fue en términos amigables, hasta que Sauer le indicó que le pediría referencias sobre ella a otra persona de apellido Villalobos. “Le dije, ¿cómo? Sí, me dice. Y le digo ¿Cómo se llama su amigo? Osvaldo, me dice. “Pero si es mi papá, ¿no sabe que murió?”.

Luego de eso, recuerda la abogada, se reunió con él en su oficina, donde también estuvieron presentes Daniel, Ariel y Topelberg.

“Hicimos una propuesta y aceptaron. Actué como agente oficioso y otros dos abogados actuaron como abogados en la causa. Se presentó una rectificación y nos dijeron que habían otras presentaciones anteriores, las que nosotros no sabíamos. Había otra persona a cargo de eso (Rony Acosta), pero él no acompañó antecedentes. La que se presentó por parte nuestra se acogió porque estaba pasado el plazo de prescripción”, explicó.

¿Hubo algún tipo de pago a algún funcionario del Servicio?

Jamás, absolutamente, jamás.

¿Y por qué Sauer dice que usted le dijo que de los $140 millones que le pagó, $40 eran para el Servicio?

Porque Daniel Sauer tiene una personalidad muy especial. Yo no me jacto de conocerlo, porque creo que nunca nadie lo puede llegar a conocer muy bien. Pero yo creo que Daniel era una persona que le gustaba o le gusta ser superhéroe. Es un vendedor por naturaleza. Me da la sensación que él trató de bluffear con eso o con otras cosas más de lo que correspondía.

¿No le preguntó por qué decía eso?

Yo con suerte hablo cinco minutos. Vez que quería hablar, Luis Hermosilla me hacía callar. O sea, yo quería hablar de cosas y me decía “te callas”. O sea, es super fundamental un minuto donde dice “yo no quisiera hablar de esto delante de María Leonarda, pero ya que está aquí y no tenemos otro minuto, tengo que hacerlo”. Y empieza a hablar de muchas cosas que yo desconocía.

¿Usted iba a grabar otra cosa?

Claro. Yo iba a que me reconocieran por qué habían usado mi empresa y la de mi marido. Eso era lo que yo perseguía. Es más, si tú escuchas el audio, le digo, pero ¿por qué lo hiciste?. Se ríe y dice, ya, pero ¿qué te va a pasar si está medio Chile metido? Entonces es como ¿y a quién más le digo?

El rol de Hermosilla

Sobre Luis Hermosilla prefiere no ahondar mucho. Explica que lo conoció en otro litigio, de otro cliente, y que en 2023, Sauer le dice que lo asesoría en la sanción de la CMF.

¿Qué decía Hermosilla sobre la sanción?

Dijo que se arreglaba con la inyección de plata, que era lo más importante para el mercado financiero para darle al mercado nacional la tranquilidad que existían los recursos, de que sus platas estaban resguardadas.

La grabación fue en su oficina, ¿nunca se puso nerviosa?

Tiritaba. Más encima yo creo que no se me notó porque estaba con la cuestión del asalto.

¿No le llamó la atención la referencia a delitos?

Yo estaba en shock, pensando qué cresta hicieron con la empresa mía y la de mi marido, a quien ni siquiera le había contado esta situación.

Se habló del pago de sobornos, eso también se investiga en esa causa...

No había ningún soborno. El escrito que se presentó a la CMF tiene que haber sido entre el 27 y 29 de marzo. Se solicitó la suspensión de la medida que mantenía suspendida a la corredora STF, presentando nuevos antecedentes. Ese escrito lo hizo una persona que yo contacté que no había visto nunca en mi vida, y que la primera vez que hablé con él por teléfono fue ese fin de semana.

¿Esa persona trabajaba en la CMF?

Nunca había trabajado en la CMF, nunca trabajó en el SII, ni en ninguna institución de esas características. Estamos hablado de Adrián Fuentes, de quien hasta el día de hoy me siento absolutamente responsable de lo que le ocurrió, de su pérdida de trabajo y de estar vulgarizado por los medios. Ni siquiera se le pagó.

¿A él hace alusión Hermosilla cuando dice que se le deben $10 millones a alguien de la CMF?

Sí.

¿Por qué Hermosilla lo vincula, entonces a la CMF?

Yo creo que desconocía los orígenes de Adrián Flores, entonces por eso pensó o se imaginó a alguien de estas instituciones, de las cuales nunca fue parte. Yo recurrí a él porque tenía un conocimiento acabado de esas leyes financieras.

En esa conversación ud. lee una serie de RUT, nombres de sociedades ¿de dónde saca esa información?

Eso es súper simple. El día que se libera el expediente (de la CMF) mis amigos me habían invitado a un asado, y no fui, porque me quedé haciendo un cuaderno donde me dediqué a transcribir empresa por empresa, y ahí viene mi obsesión que dice Hermosilla, donde concatené esta información con el Conservador de Comercio, con el Rutificador, y con la página del SII, sitio al que cualquier puede acceder.

¿No era información reservada desde el SII?

No, mentira. Ese es un cuaderno con mis apuntes de lo que transcribí y la información disponible en el Conservador y la página del SII.

¿Dónde está ese cuaderno?

Lo entregué en la Fiscalía cuando declaré en el caso Audio, y luego cuando declaré en el caso Factop, el fiscal a cargo de esa investigación me hace preguntas, me convoca para declarar no sé si unos días después y yo le digo: “le puedo volver hacer el informe, porque a mi nadie me lo dio. Lo hice yo”.

¿Si estaban hablando de la comisión de delitos no pensó en irse?

Para ser honesta, no. Y no te podría decir si hoy día actuaría igual, no tengo idea. Hay que verlo en el contexto, en la forma, en la adrenalina que me provocó darme cuenta de todo este descalabro.

Sale de esa reunión, ¿a quién llama primero?

Hablo con Rodrigo Topelberg y le pregunto si acaso él sabe cómo funciona Factop y cómo funciona STF. Y me dice que sí. Y le pregunto: “¿y tu sabes que me hicieron facturas falsas?, ¿cómo accedieron a mis claves?”. Yo andaba en mi computador con dos post it pegados con mis claves, porque se me olvidan, entonces yo supongo que accedieron vía foto.

¿Y qué le dijo Topelberg?

Que hable con Yael, porque era su abogada, además de su esposa.

¿Le dijo que tenía un audio?

No, no. Yo le dije que tenía que buscar una representación distinta.

¿Rodrigo le dice que hable con Yael y ahí ud. le dice a ella que tiene el audio?

Le hago escuchar una parte.

¿Esto en persona?

Sí, en un Starbucks. Y ahí me dijo que se lo mandara. Le dije que no, porque no podía, pero después me insistió y me insistió, hasta que se lo mandé. Ella me juró que no lo iba a divulgar ni entregar a nadie y resulta que me entero en la audiencia de formalización que Rodrigo obtiene el audio por su señora, y también lo tuvieron hasta los abogados de él, entonces ahí queda de manifiesto que la difusión no la hice yo.

¿Cuando corta relación con los Sauer y Topelberg?

Renuncio al patrocinio y poder de los Sauer representándolos en la Comisión, el 31 de junio, pero el 28 de junio renuncio al patrocinio y poder.

¿Y mantuvo contacto con ellos?

No mucho, Rodrigo siempre me hablaba y me decía que nos juntáramos a un café. Y decía: “aunque mi equipo legal me dice que no me reúna contigo, pero yo nunca he sido muy obediente”. Yael, incluso, me dejo´de hablar.

¿Sospechó que este registro ya estaba en poder de más gente?

Sí, el día que vi la ampliación de querella (presentada por Topelberg). Sentí una deslealtad tamaña de grande, no lo podía creer. Creía que esto era lo peor que podía pasar.

¿No siente que fue desleal al grabar esa reunión en que estaba Sauer, quien trabajaba con ud. y era su amigo de alguna manera?

Daniel nunca ha sido mi amigo. El concepto de amistad para mi es bastante más profundo. Yo se lo dije al fiscal, porque él dice en el audio que yo “soy familia”. O sea, a mi no se me ocurriría hacerle una cosa así a mi familia. Yo ni si quiera sabía que le habían hecho facturas a mis hijos, algo de lo que me enteré recién este año, entonces la amistad para mi no es eso. Y la familia tampoco.

¿Hasta cuánto tiempo después de la ampliación de querella no tiene novedades de la grabación?

El día que se publicó el audio, el 14 de noviembre, ese día en la mañana me contactó un periodista de Ciper y me dice que quiere conversar conmigo. Me escribió un correo electrónico y yo no le respondí. Ese día, además, fui a Viña porque tenía una audiencia. Estaba allá y me empiezan a bombardear con WhatsApp con el artículo, y ahí me llama mi marido y me dice: “¿qué es esto? me pidieron la renuncia del Ministerio”. Ese fue mi día. Al otro día, llegan tres carabineros a mi casa a dejarme una citación para presentarme en la Fiscalía a declarar.

¿Antes tomó contacto con los demás involucrados?

El día que me contacta el periodista le mandé un WhatsApp a Rodrigo diciéndole que sentía tener que escribirle y no decírselo a la cara, porque sus abogados entregaron un audio que yo sólo le había entregado a su mujer. Y él me responde y me dice “no sé de qué me hablas, pero justo ahora voy a reunirme con mis abogados”. Y después de 30 minutos me dice, “leito, acabo de hablar con mi equipo jurídico y me dicen que jamás han filtrado ese audio, que no lo conocen, que jamás lo han filtrado, y que de conocerlo sólo nos perjudicaría en una negociación que estoy haciendo con LarraínVial. Una vez más Topelberg mintió.

¿Por qué cree que se filtra?

No lo sé, no tengo idea. Y con suponer no saco nada, si en esto ha habido pura pérdida. Mira, el día que estaban formalizando a estos cuatro señores falleció una de los inversionistas que estaban ahí y es súper fuerte porque gran parte del tratamiento de ella lo pagaban con esos intereses.

Las consecuencias de esa grabación fueron importantes, ¿usted lo tiene claro?

A ver, yo leo la prensa y claro que se pegó en la línea de flotación, porque hay muchas cosas que se dicen en ese audio que son desconocidas para las personas de a pie. Mira, ¿tu sabes cuál era mi gran sueño? volver a trabajar en el Estado en la Corporación de Asistencia Judicial para ayudar a quienes no tenían acceso a la justicia, enfocado en el pago de las pensiones de alimentos, y ayudar en la solución a los problemas ¿Tu crees que alguna vez en la vida voy a poder cumplir eso, si prácticamente quedé de paria? Mi objetivo con la grabación era que me reconocieran que yo nunca supe que emitían facturas y que se hicieran cargo de las deudas.

Uno de los caídos fue Luis Hermosilla, lo que generó algo grande, cayó también el director de la PDI, Sergio Muñoz.

No tengo nada que decirte. No conozco con quién trabajaba Luis Hermosilla, ni cuáles eran sus vínculos.

¿Se siente responsable de su caída?

Cada una de las personas tienen que hacerse cargo de sus actos, y mi acto fue muy desprolijo conmigo misma. Esa es mi única responsabilidad.

¿Volvería a hacerlo?

Yo creo que sí, como fórmula interna. No se lo mandaría a nadie. Esto que pasó me ha hecho cuestionarme muchas cosas. No sé cuál es la fecha hito, no sé si fue el 22 de junio cuando grabé, el 18 cuando me enteré, o el 16 de noviembre cuando declaré ante el fiscal declarando.